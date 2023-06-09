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    Наводнение прибило холодильники и дома из Херсона к берегам Одессы

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    На одном из одесских пляжей к берегу прибило несколько предметов быта жителей Херсонской области, которые оказались там в результате разрушения Каховской ГЭС, 9 июня сообщают местные паблики.

    Новости Одесса | Одеса

    В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена Каховская ГЭС, что привело к затоплению прибрежных районов Днепра, где располагались различные поселения. Сегодня в сети появилось видео, на котором видно, что к одному из пляжей Одессы прибило холодильник и крышу дома, которые плыли со стороны Херсона.

    Ранее гидрологи предупреждали: основное черноморское течение идет против часовой стрелки вдоль всех берегов, расположенных по периметру моря. Как сообщал Regnum, специалисты не исключали, что различные предметы из Херсона могут доплыть не только до Одессы, но и до берегов Болгарии или даже Турции.

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