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    Видеосъемки два дня будут перекрывать движение в центре Петербурга

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    В выходные, 10 и 11 июня, в связи с проведением видеосъемок для «Мегафон» перекроют движение и запретят парковку в центре Петербурга. Об этом предупреждает городской комитет по транспорту.

    Перекрывать будут следующие улицы:

    • с 09:00 до 15:00 10 июня — Волынский переулок и нечетную сторону Большой Конюшенной улицы от дома 15 до дома 25, но не более чем на 15 минут в час;
    • с 09:00 до 15:00 11 июня — Итальянскую улицу от набережной канала Грибоедова до площади Искусств;
    • с 12:00 до 18:00 10 и 11 июня — участок Дегтярного переулка от дома 28д до Новгородской улицы.

    Парковаться будет запрещено:

    • с 00:00 до 18:00 10 и 11 июня — в Дегтярном переулке от дома 28д до Новгородской улицы и на Кирочной улице от дома 57 до дома 61;
    • с 00:00 до 15:00 10 июня — в Волынском переулке, на четной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста и на нечетной стороне Большой Конюшенной улице от дома 15 до дома 25;
    • с 00:00 до 15:00 11 июня — на Итальянской и Инженерной улицах от набережной канала Грибоедова до площади Искусств.

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