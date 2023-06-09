Видеосъемки два дня будут перекрывать движение в центре Петербурга

В выходные, 10 и 11 июня, в связи с проведением видеосъемок для «Мегафон» перекроют движение и запретят парковку в центре Петербурга. Об этом предупреждает городской комитет по транспорту.
Перекрывать будут следующие улицы:
- с 09:00 до 15:00 10 июня — Волынский переулок и нечетную сторону Большой Конюшенной улицы от дома 15 до
дома 25, но не более чем на 15 минут в час;
- с 09:00 до 15:00 11 июня — Итальянскую улицу от набережной канала Грибоедова до площади Искусств;
- с 12:00 до 18:00 10 и 11 июня — участок Дегтярного переулка от
дома 28ддо Новгородской улицы.
Парковаться будет запрещено:
- с 00:00 до 18:00 10 и 11 июня — в Дегтярном переулке от
дома 28ддо Новгородской улицы и на Кирочной улице от дома 57до дома 61;
- с 00:00 до 15:00 10 июня — в Волынском переулке, на четной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста и на нечетной стороне Большой Конюшенной улице от
дома 15до дома 25;
- с 00:00 до 15:00 11 июня — на Итальянской и Инженерной улицах от набережной канала Грибоедова до площади Искусств.