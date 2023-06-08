    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, с-з

    762мм

    37%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.46eur87.17

    Мертвый кабан в Неве удивил петербуржцев

    558
    1 комментарий

    Жители Петербурга во время прогулки вдоль Невы на Октябрьской набережной наткнулись на тушу мертвого кабана. Читатель «Фонтанки» Руслан поделился видео с редакцией.

    читатель «Фонтанки» Руслан

    В пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора напомнили, что дикие кабаны на самом деле отличные пловцы и могут переплывать водоемы и реки, которые являются преградой на их пути. «Скорее всего, зверь просто утонул, не преодолев быстротечную Неву», — предположили в ведомстве.

    Чтобы исключить возможность заболевания кабана, Росприроднадзор передал информацию в ветеринарные службы города.

    Там напомнили, что случай не является единичным. 30 мая мертвых животных выловили в Неве у Свердловской набережной. В июне 2021 года также в Неве были обнаружены мертвые животные.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЖивотныеНева
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close