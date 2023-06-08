Мертвый кабан в Неве удивил петербуржцев

Жители Петербурга во время прогулки вдоль Невы на Октябрьской набережной наткнулись на тушу мертвого кабана. Читатель «Фонтанки» Руслан поделился видео с редакцией.
читатель «Фонтанки» Руслан
В пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора напомнили, что дикие кабаны на самом деле отличные пловцы и могут переплывать водоемы и реки, которые являются преградой на их пути. «Скорее всего, зверь просто утонул, не преодолев быстротечную Неву», — предположили в ведомстве.
Чтобы исключить возможность заболевания кабана, Росприроднадзор передал информацию в ветеринарные службы города.
Там напомнили, что случай не является единичным. 30 мая мертвых животных выловили в Неве у Свердловской набережной. В июне 2021 года также в Неве были обнаружены мертвые животные.