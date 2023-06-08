Человек с пистолетом на Крестовском отобрал у юноши каршеринг и не только

На Крестовском острове ночью было неспокойно: по улицам ходил человек с пистолетом. Был угнан один автомобиль и повреждён ещё один.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, 8 июня около 0:40 у станции метро «Зенит» на Южной дороге, 32, неизвестный мужчина с пистолетом отобрал у 20-летнего петербуржца каршеринговый «Ниссан Кашкай» и скрылся. Через полчаса наряд ГИБДД нашёл машина на Софийской улице, 38, внутри никого не было.



А в 2:40 в полицию Петроградского района обратился 22-летний мужчина. Он рассказал, что около 0:40 на Южной дороге, 32, (то есть в то же время в том же месте) некто с пистолетом разбил кулаком стекло в «Рено Логане», после чего скрылся. Вероятно, это был один и тот же персонаж.

