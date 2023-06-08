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    Человек с пистолетом на Крестовском отобрал у юноши каршеринг и не только

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    На Крестовском острове ночью было неспокойно: по улицам ходил человек с пистолетом. Был угнан один автомобиль и повреждён ещё один.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, 8 июня около 0:40 у станции метро «Зенит» на Южной дороге, 32, неизвестный мужчина с пистолетом отобрал у 20-летнего петербуржца каршеринговый «Ниссан Кашкай» и скрылся. Через полчаса наряд ГИБДД нашёл машина на Софийской улице, 38, внутри никого не было.

    А в 2:40 в полицию Петроградского района обратился 22-летний мужчина. Он рассказал, что около 0:40 на Южной дороге, 32, (то есть в то же время в том же месте) некто с пистолетом разбил кулаком стекло в «Рено Логане», после чего скрылся. Вероятно, это был один и тот же персонаж.

    «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию подозреваемого», — отмечается в сообщении.

    «Фонтанке» стали известны приметы нападавшего: мужчина лет 30–35 на вид в тёмной одежде, рост 170–175 см, короткие темно-русые волосы.

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