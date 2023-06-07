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    МВД готовит приказ, который даст ГИБДД возможность «ограничить» водителей-уклонистов

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    МВД РФ 7 июня вынесло на общественное обсуждение проект приказа главы ведомства Владимира Колокольцева, который даст ГИБДД возможность ограничивать уклонистов от призыва в праве на вождение автомобиля. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    Официально формулировка звучит так: о порядке ограничения права на управление автомобилем для «обеспечения явки по повестке военного комиссариата». Такая форма воздействия на граждан предусмотрена Законом об электронных повестках, который Владимир Путин подписал в апреле 2023 года.

    «При поступлении сформированного в Едином реестре... решения ‎о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата... право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается», — сказано в тексте проекта.

    Планируется, что снимать ограничения будут в течение суток после поступления в систему информации об отсутствии претензий к гражданину.

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