МВД готовит приказ, который даст ГИБДД возможность «ограничить» водителей-уклонистов

МВД РФ 7 июня вынесло на общественное обсуждение проект приказа главы ведомства Владимира Колокольцева, который даст ГИБДД возможность ограничивать уклонистов от призыва в праве на вождение автомобиля. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Официально формулировка звучит так: о порядке ограничения права на управление автомобилем для «обеспечения явки по повестке военного комиссариата». Такая форма воздействия на граждан предусмотрена Законом об электронных повестках, который Владимир Путин подписал в апреле 2023 года.
«При поступлении сформированного в Едином реестре... решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата... право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается», — сказано в тексте проекта.
Планируется, что снимать ограничения будут в течение суток после поступления в систему информации об отсутствии претензий к гражданину.