МВД готовит приказ, который даст ГИБДД возможность «ограничить» водителей-уклонистов

МВД РФ 7 июня вынесло на общественное обсуждение проект приказа главы ведомства Владимира Колокольцева, который даст ГИБДД возможность ограничивать уклонистов от призыва в праве на вождение автомобиля. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Официально формулировка звучит так: о порядке ограничения права на управление автомобилем для «обеспечения явки по повестке военного комиссариата». Такая форма воздействия на граждан предусмотрена Законом об электронных повестках, который Владимир Путин подписал в апреле 2023 года.

