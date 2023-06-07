Траты резервного фонда Петербурга скрыли от иностранной разведки

В Законодательном собрании Петербурга представили отчёт о тратах бюджета города за прошлый год. В частности, вице-губернатор Алексей Корабельников упомянул и траты резервного фонда.
О том, что часть его засекречена от горожан, ранее сообщал депутат Борис Вишневский. Он отмечал, что лишь 25 млрд рублей расписаны, тогда как из резервного фонда в прошлом году было потрачено 38 млрд рублей. «Получается, что информация о расходовании 13 млрд рублей отсутствует», — отмечал он. В ответ ему предоставили документы, однако они были под секретным грифом.
«Все, что касается резервного фонда, мы разместили на сайте комитета. Соблюли все требования. Но ряд информации носит закрытый характер в соответствие с законом», — пояснил Корабельников.
Он добавил, что причины для этого более, чем веские: «Мы не скрываем ничего от петербуржцев. Но мы не должны дать возможность врагам страны использовать информацию во вред нашему государству».
По словам чиновника, российские документы регулярно изучают из заграницы. В частности — сайт госзакупок. «Большая часть траффика приходит из заграницы. Разведка использует эту информацию», — добавил он.