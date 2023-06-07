Траты резервного фонда Петербурга скрыли от иностранной разведки

В Законодательном собрании Петербурга представили отчёт о тратах бюджета города за прошлый год. В частности, вице-губернатор Алексей Корабельников упомянул и траты резервного фонда.



О том, что часть его засекречена от горожан, ранее сообщал депутат Борис Вишневский. Он отмечал, что лишь 25 млрд рублей расписаны, тогда как из резервного фонда в прошлом году было потрачено 38 млрд рублей. «Получается, что информация о расходовании 13 млрд рублей отсутствует», — отмечал он. В ответ ему предоставили документы, однако они были под секретным грифом.