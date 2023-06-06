В Новой Каховке затопило кладбище. Местные власти опасаются заражения воды

В Новой Каховке есть риск заражения воды, считает замглавы администрации города Сергей Дмитриев. Об этом он заявил 6 июня, передаёт РБК со ссылкой на эфир «Радио России».



Привести к заражению воды может затопление кладбища в Новой Каховке, считает Дмитриев.



«Самое ужасное, что вот уже сейчас у нас подтоплено кладбище, что уже приведет к серьезному, большому заражению воды и создаст очень большие трудности именно для гражданского населения», — сказал он в эфире радиостанции.



Напомним, в Новой Каховке после разрушения плотины введен режим ЧС — Каховская ГЭС серьезно повреждена, Днепр вышел из берегов. Подтоплено около 600 домов, подъем воды — 10–11 метров и может дойти до 12,5 метра.

Подрыв, обстрел или диверсия стали причиной — будет выяснять Следственный комитет РФ, дело возбудили по статье о теракте.

