Фасадные работы потеснят водителей на двух улицах в центре Петербурга

С 8 июня в Калининском и Центральном районах Петербурга вступают в силу новые ограничения движения, связанные с ремонтными работами и прокладкой коммуникаций. Центр ждут самые длительные: одна — до осени, другая — на два с лишним года.



До 14 июня закрывается сквозное движение транспорта по улице Ольги Форш от проспекта Просвещения до Учительской улицы, сообщает 6 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. У дома 9, литера А по улице Ольги Форш будут прокладывать газопровод. Объехать участок можно будет по Учительской улице, улице Демьяна Бедного, проспекту Просвещения и Светлановскому проспекту.