    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, с-з

    763мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd81.25eur86.95

    Фасадные работы потеснят водителей на двух улицах в центре Петербурга

    244
    обсудить

    С 8 июня в Калининском и Центральном районах Петербурга вступают в силу новые ограничения движения, связанные с ремонтными работами и прокладкой коммуникаций. Центр ждут самые длительные: одна — до осени, другая — на два с лишним года.

    До 14 июня закрывается сквозное движение транспорта по улице Ольги Форш от проспекта Просвещения до Учительской улицы, сообщает 6 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. У дома 9, литера А по улице Ольги Форш будут прокладывать газопровод. Объехать участок можно будет по Учительской улице, улице Демьяна Бедного, проспекту Просвещения и Светлановскому проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    На перекрестке проспекта Бакунина и Херсонской улицы до 15 октября ограничат движение транспорта из-за пешеходной галереи. Ее разместят для ремонта фасада дома 1/7, литера А по Херсонской улице.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Фасадные леса потеснят водителей и на участке улице Правды от Звенигородской улицы до Социалистической улицы. До 14 октября 2025 года в связи с ремонтом и реконструкцией объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом А.Ю. Тами и С.М. Дейчмана» ограничат проезд у дома 20 по улице Правды.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close