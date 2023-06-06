Фасадные работы потеснят водителей на двух улицах в центре Петербурга

С 8 июня в Калининском и Центральном районах Петербурга вступают в силу новые ограничения движения, связанные с ремонтными работами и прокладкой коммуникаций. Центр ждут самые длительные: одна — до осени, другая — на два с лишним года.
До 14 июня закрывается сквозное движение транспорта по улице Ольги Форш от проспекта Просвещения до Учительской улицы, сообщает 6 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. У дома 9, литера А по улице Ольги Форш будут прокладывать газопровод. Объехать участок можно будет по Учительской улице, улице Демьяна Бедного, проспекту Просвещения и Светлановскому проспекту.
На перекрестке проспекта Бакунина и Херсонской улицы до 15 октября ограничат движение транспорта из-за пешеходной галереи. Ее разместят для ремонта фасада дома 1/7, литера А по Херсонской улице.
Фасадные леса потеснят водителей и на участке улице Правды от Звенигородской улицы до Социалистической улицы. До 14 октября 2025 года в связи с ремонтом и реконструкцией объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом А.Ю. Тами и С.М. Дейчмана» ограничат проезд у дома 20 по улице Правды.