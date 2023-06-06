Адвокат из Петербурга погиб в зоне боевых действий

Петербургский адвокат Сергей Малков погиб в ходе боевых действий, сообщил 6 июня в своем телеграм-канале адвокат Калой Ахильгов. «Фонтанке» эту информацию подтвердили в Невской коллегии адвокатов, в которой состоял Малков.



«Да. Это весь объем комментариев», — ответили в коллегии на вопрос, действительно ли адвокат погиб в зоне СВО. Был ли он мобилизован или пошел на фронт добровольцем, пока неизвестно.



С 2007-го по 2009 год Малков был помощником председателя постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Заксобрания Петербурга депутата Аркадия Крамарева, ранее — начальника ГУ МВД Петербурга и области. В 2009–2013 годах Малков работал в администрации города, сначала в комитете по вопросам законности, потом в комитете экономического развития и комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга. На профильных ресурсах Малков указан как специалист по космическому праву.

