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    Боевые действия

    Адвокат из Петербурга погиб в зоне боевых действий

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    Петербургский адвокат Сергей Малков погиб в ходе боевых действий, сообщил 6 июня в своем телеграм-канале адвокат Калой Ахильгов. «Фонтанке» эту информацию подтвердили в Невской коллегии адвокатов, в которой состоял Малков.

    «Да. Это весь объем комментариев», — ответили в коллегии на вопрос, действительно ли адвокат погиб в зоне СВО. Был ли он мобилизован или пошел на фронт добровольцем, пока неизвестно.

    С 2007-го по 2009 год Малков был помощником председателя постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Заксобрания Петербурга депутата Аркадия Крамарева, ранее — начальника ГУ МВД Петербурга и области. В 2009–2013 годах Малков работал в администрации города, сначала в комитете по вопросам законности, потом в комитете экономического развития и комитете по государственному заказу Санкт-Петербурга. На профильных ресурсах Малков указан как специалист по космическому праву.

    Сергей Малков стал вторым адвокатом из Невской коллегии, погибшим в зоне боевых действий. В октябре в Петербурге простились с Андреем Никифоровым, который погиб через несколько дней после мобилизации.

    Известно также о смерти двух адвокатов из других регионов. В апреле в Херсонской области «во время выполнения задач гуманитарной миссии» погиб член адвокатской палаты Калининградской области Сергей Тветинский. В январе СМИ сообщали о смерти московского адвоката Таира Рзаева: он пошел воевать добровольцем.

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