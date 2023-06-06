Суд отложил рассмотрение жалобы охранника Василеостровского намыва на действия СК

Жалобу, поданную в Василеостровский суд Петербурга в интересах охранника северного намыва Асхаба Аликпачова, рассмотрят через неделю. Заседание должно было состояться сегодня, 6 июня, однако его пришлось отложить – Следственный комитет не представил суду материалы уголовного дела, затребованные для рассмотрения жалобы.



«Судом истребованы материалы уголовного дела, в рамках которого обжалуются действия следователя. Данный запрос был направлен почтой, но из устного разговора стало известно, что запрос суда не поступал, соответственно, он не исполнен», – сообщила перед началом заседания судья Евгения Савина. Она отметила, что в отсутствие материалов дела слушание проводить невозможно, и указала, что запрос в СК будет направлен повторно.

