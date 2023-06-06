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    Суд отложил рассмотрение жалобы охранника Василеостровского намыва на действия СК

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    Жалобу, поданную в Василеостровский суд Петербурга в интересах охранника северного намыва Асхаба Аликпачова, рассмотрят через неделю. Заседание должно было состояться сегодня, 6 июня, однако его пришлось отложить – Следственный комитет не представил суду материалы уголовного дела, затребованные для рассмотрения жалобы.

    «Судом истребованы материалы уголовного дела, в рамках которого обжалуются действия следователя. Данный запрос был направлен почтой, но из устного разговора стало известно, что запрос суда не поступал, соответственно, он не исполнен», – сообщила перед началом заседания судья Евгения Савина. Она отметила, что в отсутствие материалов дела слушание проводить невозможно, и указала, что запрос в СК будет направлен повторно.

    Дело по части 1 статьи 203 УК РФ «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации» возбудили 16 мая, после того, как 14 мая Аликпачов встал на пути у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, он проходил по нему подозреваемым.

    Первый заместитель генпрокурора России определил дело как незаконное, и в тот же день, постановление о его возбуждении отменили.

    Тем не менее, 18 мая Асхаба Аликпачова признали подозреваемым по делу и допросили, а в охранной организации ООО «ЧОО Агис», где он работает, изъяли документы и компьютеры, само помещение опечатали. Несмотря на заявление «ЧОО Агис», изъятое не вернули, а Аликпачов не смог получить зарплату.

    Адвокат Дмитрий Октысюк, представляющий интересы охранника, подал жалобу на «незаконные действия старшего следователя по особо важным делам 3 СО управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ СК РФ», указав, что следственные действия были произведены по невозбужденному уголовному делу.

    Новое заседание суда назначено на следующую неделю.

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