Охранник намыва на Васильевском подал судебную жалобу на действия СК

Василеостровский районный суд зарегистрировал жалобу, поданную в интересах охранника северного намыва Асхаба Аликпачова. Именно он встал на пути у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, когда тот уверенно преодолел шлагбаум на въезде на охраняемую стройплощадку «Группы ЛСР».



Жалоба подана «на незаконные действия старшего следователя по особо важным делам 3 СО управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности ГСУ СК РФ», уточняет 29 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело по части 1 статьи 203 Уголовного кодекса (превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации) было возбуждено 16 мая. Аликпачов проходит по нему подозреваемым. Однако постановление о его возбуждении было отменено в тот же день. Первый заместитель генпрокурора России определил его как незаконное.