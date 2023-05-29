Охранник намыва на Васильевском подал судебную жалобу на действия СК

Василеостровский районный суд зарегистрировал жалобу, поданную в интересах охранника северного намыва Асхаба Аликпачова. Именно он встал на пути у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, когда тот уверенно преодолел шлагбаум на въезде на охраняемую стройплощадку «Группы ЛСР».
Жалоба подана «на незаконные действия старшего следователя по особо важным делам
Дело по части 1 статьи 203 Уголовного кодекса (превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации) было возбуждено 16 мая. Аликпачов проходит по нему подозреваемым. Однако постановление о его возбуждении было отменено в тот же день. Первый заместитель генпрокурора России определил его как незаконное.
Тем не менее спустя два дня, 18 мая, Асхаб Аликпачов был признан подозреваемым по делу и допрошен. Адвокат Дмитрий Октысюк, представляющий интересы охранника, указывает на то, что следственные действия были произведены по невозбужденному уголовному делу.
Следственные действия, как указывает пресс-служба петербургских судов, вели 13 следователей. Они, в частности, изъяли документы и компьютеры охранной организации ООО «ЧОО Агис». Помещения также были опечатаны.
ООО «ЧОО Агис» подавало заявление следователям, однако изъятое так и не было возвращено, а Аликпачов не смог получить зарплату. Представляющий его интересы адвокат также заявил о грубом нарушении имущественных прав работодателя охранника и попросил суд обязать следствие устранить нарушения.
«Суд разберется», — резюмировали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Направление обращения в защиту интересов Асхаба Аликпачова «Фонтанке» подтвердили его представители. Они отметили, что жалоба была подана 26 мая, однако дата рассмотрения еще не назначена.
Инцидент на намыве Васильевского, напомним, произошел воскресным утром 14 мая. Тогда глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в штатском и без охраны преодолел шлагбаум и попытался зайти на территорию, где «Группа ЛСР» ведет работы по намыву. Пост охраны генерала юстиции не пропустил.
Позднее в разговоре с «Фонтанкой» Асхаб Аликпачов рассказал, что действительно не узнал Бастрыкина: «Ну конечно, я его в жизни не видел», — отметил он.
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