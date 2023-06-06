«Сегодня очень хороший день». Главный синоптик Петербурга призвал снимать теплые куртки и шапки

В Санкт-Петербурге на фоне последнего холодного периода ожидается очень хороший день. Об этом во вторник, 6 июня, рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Сегодня днем температура воздуха достигнет 18–19 градусов тепла, сохранится западный ветер, только у Финского залива будет немного прохладнее. «Можно смело снимать теплые куртки и шапки», — добавил он.

Также во вторник, 6 июня, в Петербурге пройдет дождь: он начнется ориентировочно в 20:00 или 21:00 час.

«[Дождь] в течение ночи пройдет через Санкт-Петербург, утром уходя на восток Ленинградской области. Кстати, по югу области даже есть вероятность гроз», — уточнил Колесов.