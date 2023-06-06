В Кремле ответили на вопрос о военном положении: новости СВО за 6 июня

Представителя Кремля Дмитрия Пескова попросили рассказать о перспективах введения военного положения в нескольких регионах Фото: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 6 июня.



Шойгу рассказал о потерях Российской армии Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о том, что в течение трех последних суток ВСУ предпринимали попытки наступления на разных направлениях. По словам министра, эти попытки не увенчались успехом. Он заявил, что за три дня потери ВСУ составили до 3715 военнослужащих. Он также заявил, что в ходе отражения наступления погиб 71 российский военнослужащий, 210 человек ранены. Разрушение Каховской ГЭС В ночь на 6 июня СМИ и паблики начали распространять информацию о взрыве на Каховской ГЭС, в результате которого прорвалась плотина на Днепре. Позже официальные власти версию со взрывом опровергли, но заявили, что из-за «ряда многочисленных ударов по Каховской гидроэлектростанции» разрушились задвижки и вода из водохранилища «неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению».



Из-за прибывающей воды в нескольких городах Херсонской области объявлена эвакуация. В эфире телеканала «Россия 24» мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что ГЭС нельзя отремонтировать, ее придется отстроить заново. — Нам еще предстоит оценить уровень ущерба. Он не просто серьезен, он трагичен, — сказал он.

По данным властей, сейчас в городе подтоплено около 600 домов, вода поднялась на уровень более 11 метров. Власти рассчитывают, что уровень воды достиг пика и опустится обратно в течение 72 часов.

На происшествие отреагировали в Кремле: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны». По его словам, одна из целей этой диверсии — лишить Крым воды. Глава Крыма Сергей Аксенов уверил, что угрозы подтопления на полуострове нет, но есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

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ФСБ заявила о раскрытии терактов с грязной бомбой Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России сообщил, что военная разведка Украины планирует теракты в РФ, в том числе с применением «грязной бомбы». Данные публикует ТАСС. — Федеральной службой безопасности РФ получены дополнительные данные о причастности спецслужб Украины к планированию и подготовке актов международного терроризма, — цитирует агентство представителей ФСБ. — В ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолетов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме Северный в Ивановской области, стало известно о планах Главного управления разведки (ГУР) МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой грязной бомбы.



По информации ФСБ, украинская разведка создала специальную службу для снабжения диверсантов на территории России и сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Служба безопасности заявила, что двух пилотов этой службы удалось задержать, они дали признательные показания. — В частности, разрабатывался план по доставке и закладке так называемых грязных бомб, оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей, — цитирует ТАСС сообщение ФСБ.

Прокуратура решила оспорить приговор экс-мэру Екатеринбурга, а потом передумала Прокуратура неожиданно подала апелляцию по делу о дискредитации армии, которое было возбуждено против признанного иноагентом экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, а после так же неожиданно ее отозвала. Ранее суд оштрафовал Ройзмана на 260 тысяч рублей. Утром 6 июня стало известно, что прокуратура хочет оспорить это решение, а вскоре в пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга сообщили, что апелляционное представление отозвано. В прокуратуре заявили, что апелляционное представление было внесено из-за того, что гособвинителю несвоевременно вручили копию приговора. После вручения он был изучен государственным обвинителем, и апелляцию отозвали в связи с законностью и обоснованностью приговора суда.

Это значит, что приговор суда вступил в силу. Деньги на штраф сторонники экс-мэра уже собрали — на это понадобились сутки.

«Википедию» оштрафовали на 3 млн рублей Суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», на 3 миллиона рублей. Как сообщает ТАСС, штраф был назначен из-за отказа удалить статью об украинском полке «Азов» — в России он признан террористической организацией, деятельность которой запрещена. Ранее сообщалось, что в июне в России начнет работать «Рувики» — аналог «Википедии» на российских серверах. Глава МАГАТЭ собирается посетить Запорожскую АЭС Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре, используемом для охлаждения Запорожской АЭС, серьезно упал из-за разрушений на плотине Каховской ГЭС, но рисков для безопасности атомной электростанции нет. По его словам, продолжительное отсутствие воды для охлаждения на ЗАЭС нарушит работу аварийных дизельных генераторов, но у электростанции есть ряд альтернативных источников воды для охлаждения. Глава МАГАТЭ сообщил, что планирует посетить ЗАЭС на следующей неделе.

В то же время советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ядерные реакторы Запорожской АЭС не охлаждаются водой из бассейнов станции, они не связаны с Каховским водохранилищем. Финляндия высылает сотрудников российского посольства Кабмин Финляндии заявил о намерении выслать из страны девять сотрудников посольства РФ в Хельсинки. В МИД РФ уже заявили, что Москва даст соответствующий ответ на решение Финляндии. При этом в российском Министерстве иностранных дел еще до этого решения заявили послу Финляндии Антти Хелантеря в Москве о сокращении взаимного консульского присутствия.

Путин рекомендовал выдать героям спецоперации земельные участки Владимир Путин рекомендовал властям регионов бесплатно выдавать героям спецоперации земельные участки. Прежде аналогичную рекомендацию президент давал властям Крыма и Подмосковья, теперь она касается всех регионов, за исключением Москвы, Петербурга и Севастополя. Распространяться такая мера поддержки будет на военных, добровольцев и служащих Росгвардии, удостоенных звания Героев России или награжденных орденами за заслуги во время спецоперации, ветеранов боевых действий и на родственников тех, кто погиб во время спецоперации.

Писателя Прилепина наградили орденом Мужества Владимир Путин подписал указ о награждении орденами, медалями и знаками отличия, а также о присвоении почетных званий за заслуги в различных областях. Согласно документу, писатель и политик Захар (Евгений) Прилепин награжден орденом Мужества «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга». Также посмертно орденом Мужества награжден Александр Шубин, погибший при покушении на Прилепина, которое произошло ровно месяц назад в поселке Пионерское в Нижегородской области, куда писатель приехал навестить родственников. СМИ называют Шубина соратником Прилепина. Сам писатель был ранен, но выжил. По подозрению в покушении был задержан мужчина с Украины. Песков ответил на вопрос о военном положении и мобилизации Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о каких-либо предпосылках к введению военного положения в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также всеобщей мобилизации. Вопрос об этом был задан на встрече с представителями СМИ.



Накануне радиостанции некоторых регионов транслировали якобы экстренное обращение президента Владимира Путина, в котором говорилось о вторжении украинских войск в Курскую, Белгородскую и Брянскую области, введении военного положения и объявлении всеобщей мобилизации. В Кремле сообщили, что это фейк, власти Белгородской области также опровергли информацию о введении военного положения в регионе.

Суд запретил песню «Ойда» признанного иноагентом Oxxxymiron'а

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры, касающийся песни «Ойда» признанного в России иноагентом рэпера Oxxxymiron'а. Эксперт заключил, что в песне выявлены призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ. Суд запретил к распространению произведение, «размещенное по конкретно указанным ссылкам». Об этом сообщает «Фонтанка».