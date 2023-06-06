Суд в Петербурге запретил к распространению песню Оксимирона* «Ойда»

Эксперт заключил, что в песне выявлены призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ. Отмечается, что суд удовлетворил требования административного истца, запретив к распространению произведение, «размещенное по конкретно указанным ссылкам».

Октябрьский райсуд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры, касающийся песни рэпера Оксимирона* (признан в РФ иноагентом) «Ойда». Произведение признали запрещенным к распространению в России, сообщают 6 июня объединенная пресс-служба судов и прокуратура города.

Судебное решение направят в Роскомнадзор, сообщает прокуратура. Психолого-лингвистическое исследование проводили в СПбГУ, а аудио- и видеозаписи песни нашли в том числе в соцсетях и на видеохостингах.

Еще в январе сообщалось, что рэпера не смогли отыскать перед заседанием по иску.