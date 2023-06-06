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    Суд в Петербурге запретил к распространению песню Оксимирона* «Ойда»

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    22 комментария

    Октябрьский райсуд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры, касающийся песни рэпера Оксимирона* (признан в РФ иноагентом) «Ойда». Произведение признали запрещенным к распространению в России, сообщают 6 июня объединенная пресс-служба судов и прокуратура города.

    Эксперт заключил, что в песне выявлены призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ. Отмечается, что суд удовлетворил требования административного истца, запретив к распространению произведение, «размещенное по конкретно указанным ссылкам».

    Судебное решение направят в Роскомнадзор, сообщает прокуратура. Психолого-лингвистическое исследование проводили в СПбГУ, а аудио- и видеозаписи песни нашли в том числе в соцсетях и на видеохостингах.

    Еще в январе сообщалось, что рэпера не смогли отыскать перед заседанием по иску.

    В феврале текст его песни «Последний звонок»** внесли в перечень экстремистских материалов.

    *Признан Минюстом РФ иноагентом.

    **Внесен в реестр экстремистских материалов.

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    Комментарии 22

    Гость06 Июн 2023 в 20:20
    Я не буду слушать.
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