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    Текст песни Оксимирона** «Последний звонок»* внесен в реестр экстремистских материалов

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    Текст песни «Последний звонок»* рэпера Оксимирона** (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень экстремистских материалов. Об этом свидетельствуют данные реестра Минюста РФ.

    «Решение Замоскворецкого районного суда Москвы от 25.10.2022», — уточняется в материалах. Иск подала прокуратура, суд и авторы психолого-лингвистического исследования нашли в песне «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».

    В «Последнем звонке» от первого лица рассказывается история подростка, открывшего стрельбу в школе. Суд запретил также фан-видео с использованием песни — ролик состоял из отрывков эстонского фильма о школьниках, решивших расстрелять одноклассников.

    *Внесен в реестр экстремистских материалов.

    **Признан в РФ иноагентом.

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    МузыкаСудОксимиронЭкстремистская деятельностьМинюст РФ
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