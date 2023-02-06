Текст песни Оксимирона** «Последний звонок»* внесен в реестр экстремистских материалов

Текст песни «Последний звонок»* рэпера Оксимирона** (признан в РФ иноагентом) внесен в перечень экстремистских материалов. Об этом свидетельствуют данные реестра Минюста РФ.
«Решение Замоскворецкого районного суда Москвы от 25.10.2022», — уточняется в материалах. Иск подала прокуратура, суд и авторы психолого-лингвистического исследования нашли в песне «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».
В «Последнем звонке» от первого лица рассказывается история подростка, открывшего стрельбу в школе. Суд запретил также фан-видео с использованием песни — ролик состоял из отрывков эстонского фильма о школьниках, решивших расстрелять одноклассников.
*Внесен в реестр экстремистских материалов.
**Признан в РФ иноагентом.