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    Трек Оксимирона* «Последний звонок» признали экстремистским, а с ним и фан-видео

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    Замоскворецкий районный суд Москвы прислушался к прокуратуре и песне «Последний звонок». Трек иноагента Оксимирона* признали экстремистским.

    О решении суда 25 октября сообщает столичная прокуратура. Суд в полном объёме удовлетворил иск надзорного ведомства: под запретом песня и ролики с использованием трека. В нём, как установил суд и психолого-лингвистическое исследование, есть «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».

    В «Последнем звонке» от первого лица рассказывается история подростка, устроившего стрельбу в школе. В любительском видео нарезка кадров из эстонского фильма «Класс» о двух школьниках-изгоях, которые решаются расстрелять одноклассников.

    Об иске к рэперу стало известно в конце августа. При этом фан-видео на песню «Последний звонок» уже критиковали активисты. Так, в 2018 году ролик оказался недоступен к просмотру после жалобы жительницы Екатеринбурга Евгении Чудновец, увидевшей в клипе причину трагедии в керченском колледже, где в результате стрельбы погибли 20 студентов и сотрудников.

    * 7 октября признан Минюстом физлицом-иноагентом.

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