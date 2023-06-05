Умерла актриса фильма «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня

Латвийская актриса Лилита Озолиня, известная по роли в многосерийном фильме «Долгая дорога в Дюнах», скончалась в возрасте
Озолиня родилась в 1947 году в Риге. В 1971 году она окончила актерский факультет Латвийской государственной консерватории имени Язепа Витолса, но еще раньше начала работать в театре «Дайлес» — тогда он назывался Художественным театром имени Яна Райниса. Озолиня играла как в театре, так и в кино — наибольшую известность ей принесла роль в советском семисерийном художественном фильме «Долгая дорога в дюнах».
Премьера фильма состоялась в 1982 году. События картины разворачиваются в Латвии во время и после Второй мировой войны, в центре сюжета — история сына рыбака Артура и его возлюбленной Марты, роль которой исполнила Озолиня.