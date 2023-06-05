    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    762мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd81.33eur87.03

    Умерла актриса фильма «Долгая дорога в дюнах» Лилита Озолиня

    2070
    5 комментариев

    Латвийская актриса Лилита Озолиня, известная по роли в многосерийном фильме «Долгая дорога в Дюнах», скончалась в возрасте 75 лет. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба театра «Дайлес».

    Озолиня родилась в 1947 году в Риге. В 1971 году она окончила актерский факультет Латвийской государственной консерватории имени Язепа Витолса, но еще раньше начала работать в театре «Дайлес» — тогда он назывался Художественным театром имени Яна Райниса. Озолиня играла как в театре, так и в кино — наибольшую известность ей принесла роль в советском семисерийном художественном фильме «Долгая дорога в дюнах».

    Фото: скриншот / youtube.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Премьера фильма состоялась в 1982 году. События картины разворачиваются в Латвии во время и после Второй мировой войны, в центре сюжета — история сына рыбака Артура и его возлюбленной Марты, роль которой исполнила Озолиня.

    Фото: скриншот / youtube.com

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Долгая дорога в дюнахЛилита Озолиня
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 5

    Гость06 Июн 2023 в 00:06
    Один из лучших фильмов нашего кинематографа.
    +1−0
    Гость05 Июн 2023 в 23:56
    Прекрасная роль в фильме «Долгая дорога в дюнах». Ничего плохого не скажу. Покойся с миром
    +1−0
    Entrenador200505 Июн 2023 в 23:51
    Какой фильм! Какие актеры! С детства их запомнил.
    Прекрасная актриса и красавица была Лилита, покойся с миром.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close