Полумарафон «ЗаБег.РФ» перекрыл центр Петербурга

В воскресенье, 4 июня, в Петербурге стартовал Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Забеги в рамках мероприятия идут синхронно по всей стране. В центре Петербурга на время его проведения перекрыли ряд улиц и на сутки запретили парковку.

С 8:00 до 15:00 для проезда закрыты 30 улиц: