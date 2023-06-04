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    Полумарафон «ЗаБег.РФ» перекрыл центр Петербурга

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    65 комментариев
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    В воскресенье, 4 июня, в Петербурге стартовал Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Забеги в рамках мероприятия идут синхронно по всей стране. В центре Петербурга на время его проведения перекрыли ряд улиц и на сутки запретили парковку.

    С 8:00 до 15:00 для проезда закрыты 30 улиц:

    • Троицкий мост;
    • Каменноостровский проспект от Троицкого моста до Кронверкской набережной;
    • Петровскую набережную от Троицкого моста до Гренадерского моста;
    • Кронверкскую набережную;
    • Мытнинскую набережную;
    • Биржевой мост;
    • набережную Макарова от Биржевого моста до Биржевой площади;
    • Биржевой проезд;
    • Менделеевскую линию в направлении Университетской набережной;
    • Университетскую набережную;
    • Английскую набережную от Сенатской площади до Благовещенского моста;
    • Конногвардейский бульвар;
    • Сенатскую площадь;
    • Адмиралтейский проспект;
    • Исаакиевскую площадь;
    • улицу Якубовича от улицы Труда до Адмиралтейского проспекта;
    • Невский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
    • Дворцовый проезд;
    • Дворцовый мост;
    • Дворцовую площадь;
    • Дворцовую набережную;
    • Миллионную улицу от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки;
    • Суворовскую площадь;
    • Певческий проезд;
    • набережную Кутузова;
    • Воскресенскую набережную;
    • Лафонскую улицу от улицы Смольного до Смольного проспекта;
    • Смольную набережную;
    • улицу Смольного;
    • Смольный проспект.

    С 0:00 до 23:59 запрещена остановка транспорта на Исаакиевской площади, Адмиралтейском проспекте, Сенатской площади, Конногвардейском бульваре, площади Труда, Адмиралтейской, Английской и Университетской набережных, Биржевой площади, площади Академика Лихачёва, Мытнинской, Кронверкской и Петровской набережных, Суворовской площади, Дворцовой набережной, набережной Кутузова, Миллионной улице, Воскресенской и Смольной набережных, улице Смольного, Лафонской улице, площадях Растрелли и Пролетарской Диктатуры и на Смольном проспекте.

    Из-за ограничений также изменятся трассы 16 автобусных маршрутов (№ 2, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 54, 70, 71, 74, 136 и 191), троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 15, 17, 22 и трамвая № 3. Подробнее о том, как поедет общественный транспорт во время полумарафона, можно узнать на сайте «Организатора перевозок».

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургПерекрытие движения
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    Комментарии 65

    Гость04 Июн 2023 в 12:56
    Когда администрация будет думать о всех горожанах? Почему нельзя забег организовать, так, чтобы хоть мосты не перекрывать?
    +0−0
    Гость04 Июн 2023 в 11:45
    Это всё подрожание Западу☝

    Бедные участники забега: все мокрые, скукожились от холода, еле волочат ноги по набережной.
    Жалкое зрелище конечно, зато потом на серванте будет висеть номерок с напоминанием об участии☝ Для хвастовства перед ребятами или девчёнками 😁
    +2−1
    zelf04 Июн 2023 в 11:22
    Делайте в такие "праздники" проезд по ЗСД бесплатным.
    +3−0
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