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    Спаслись из огненного плена. В автобусе на «Сортавале» чудом не сгорели три десятка человек

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    2 комментария

    47News

    Утром 3 июня на трассе А-121 «Сортавала» вспыхнул автобус-развозка. По предварительным данным, никто не пострадал.

    Из салона самостоятельно эвакуировались 30 человек, сообщает 47news. Возгорание произошло около 10 утра на 45-м километре магистрали.

    Кадрами с места событий с изданием поделились очевидцы — видно, как от автобуса поднимается черный дым.

    Фото: 47News
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    К 10:35 автобус потушила дежурная смена 143-й пожарной части, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти. С огнем боролись два пожарных расчета. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» добавили, что движение на участке не затруднено — автобус стоит в полосе безопасности.

    Фото: 47News

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    Пожар автобуса
    ЛАЙК1
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    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
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    Комментарии 2

    Гость03 Июн 2023 в 13:07
    Почему чудом? Просто в этом автобусе никто не украл молоток... 🔨
    +0−0
    26605452503 Июн 2023 в 12:57
    Ошибку в заголовке поправьте.......
    +0−0
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