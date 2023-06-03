Спаслись из огненного плена. В автобусе на «Сортавале» чудом не сгорели три десятка человек

Утром 3 июня на трассе А-121 «Сортавала» вспыхнул автобус-развозка. По предварительным данным, никто не пострадал.
Из салона самостоятельно эвакуировались 30 человек, сообщает 47news. Возгорание произошло около 10 утра на 45-м километре магистрали.
Кадрами с места событий с изданием поделились очевидцы — видно, как от автобуса поднимается черный дым.
К 10:35 автобус потушила дежурная смена 143-й пожарной части, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленобласти. С огнем боролись два пожарных расчета. В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» добавили, что движение на участке не затруднено — автобус стоит в полосе безопасности.