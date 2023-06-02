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    На Троицу к петербургским кладбищам поедут дополнительные автобусы и электрички

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    1 комментарий

    В дни православных праздников — Троицкую родительскую субботу, Троицу и Духов день, — которые в этом году справляют с 3 по 5 июня соответственно, в Петербурге усилят движение автобусов к городским кладбищам, сообщает 2 июня пресс-служба комитета по транспорту. Добавят также и электричек.

    К Южному кладбищу пойдут автобусы:

    • временный экспресс-маршрут №2М «Метро «Московская» — Южное кладбище» с интервалом в 2–4 минуты (5 июня — 25 минут) и временной остановкой на Демонстрационном проезде при движении в сторону кладбища; первый рейс от метро «Московская» будет уходить в 8:00, а последний от Южного кладбища — в 17:00;
    • автобус №147 от метро «Московская» с интервалами 13–18 минут и временной остановкой на Демонстрационном проезде в направлении к кладбищу;
    • автобус №195 от метро «Проспект Ветеранов» — 3 и 4 июня с интервалами в 6–7 минут и 5 июня — 15–23 минуты;
    • автобус №108 от Кировского завода — будет ходить по обычному расписанию;
    • автобус №377 от железнодорожной станции Царское Село — по обычному расписанию.
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    К Северному кладбищу:

    • автобус №221 от метро «Пионерская» и «Комендантский проспект» — с интервалами 15 минут;
    • автобус №398 от железнодорожной станции Парголово — 3 и 4 июня интервалы между рейсами сократятся до 3–4 минут, а 5 июня — до 15 минут;
    • автобус №397 от метро «Проспект Просвещения» до железнодорожной станции Парголово — с интервалами 8–12 минут.

    К кладбищу у крематория:

    • автобус №138 от метро «Площадь Мужества» — с интервалами 6–9 минут.

    К Иликовскому кладбищу:

    • автобус №347 от железнодорожной станции Ораниенбаум-1 — с 9:00 до 12:55 будет работать с интервалами 22–23 минуты, а с 13:25 до 17:05 ходить каждый час.

    К Казанскому кладбищу:

    • автобус №382 от железнодорожной станции Царское Село — с интервалами 15–22 минуты.

    К Ковалёвскому и Северному кладбищам можно доехать на электричках, и АО «СЗППК» 3 и 4 июня пустит шесть дополнительных поездов на участке Финляндский вокзал — Парголово. Также 3 июня на участке Финляндский вокзал — Ковалёво — Мельничный ручей добавят четыре дополнительных электрички, а 4 июня — 10 дополнительных поездов. Подробное расписание можно узнать на сайте АО «СЗППК».

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургАвтобусыЭлектрички
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    Комментарии 1

    Гость02 Июн 2023 в 20:26
    Да здравствуют кладбища России. Сейчас им нечего терять, кроме обманутых.
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