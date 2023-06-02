Аварийные работы на сетях Водоканала ограничат движение по четырем улицам Петербурга

Специалисты Водоканала Петербурга в выходные приступят к аварийно-восстановительным работам в Центральном, Василеостровском, Выборгском и Адмиралтейском районах. Движение транспорта в местах работ будет ограничено.



В ночь на 3 июня начнутся работы около дома 50 по Шпалерной улице, дома 21 по проспекту Энгельса, дома 92 по Среднему проспекту В. О. и дома 79 по Московскому проспекту, сообщает 2 июня пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Для удобства водителей ремонт будут вести в выходные дни. На время работ: