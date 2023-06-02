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    Аварийные работы на сетях Водоканала ограничат движение по четырем улицам Петербурга

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    Специалисты Водоканала Петербурга в выходные приступят к аварийно-восстановительным работам в Центральном, Василеостровском, Выборгском и Адмиралтейском районах. Движение транспорта в местах работ будет ограничено.

    В ночь на 3 июня начнутся работы около дома 50 по Шпалерной улице, дома 21 по проспекту Энгельса, дома 92 по Среднему проспекту В. О. и дома 79 по Московскому проспекту, сообщает 2 июня пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Для удобства водителей ремонт будут вести в выходные дни. На время работ:

    • на Шпалерной улице ограничат движение по одной полосе в каждом направлении напротив дома 50;
    • на проспекте Энгельса введут ограничение по двум полосам от улицы Пархоменко в сторону Светлановской площади (транспорт пустят по трамвайным путям, а трамваи во время работ ходить не будут);
    • на Среднем проспекте В. О. ограничат движение по одной полосе на участке от улицы Шевченко до Детской улицы;
    • на Московском проспекте ограничат движение по правой полосе на перекрестке с улицей Красуцкого и участке от улицы Красуцкого в сторону площади Победы.

    Работы будут вестись круглосуточно. Об окончании ремонта и снятии ограничений сообщат дополнительно. Холодной водой все абоненты обеспечены, добавили в Водоканале.

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    Комментарии 1

    Гость02 Июн 2023 в 20:57
    😰🙈
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