Аварийные работы на сетях Водоканала ограничат движение по четырем улицам Петербурга

Специалисты Водоканала Петербурга в выходные приступят к аварийно-восстановительным работам в Центральном, Василеостровском, Выборгском и Адмиралтейском районах. Движение транспорта в местах работ будет ограничено.
В ночь на 3 июня начнутся работы около
- на Шпалерной улице ограничат движение по одной полосе в каждом направлении напротив
дома 50;
- на проспекте Энгельса введут ограничение по двум полосам от улицы Пархоменко в сторону Светлановской площади (транспорт пустят по трамвайным путям, а трамваи во время работ ходить не будут);
- на Среднем проспекте
В. О.ограничат движение по одной полосе на участке от улицы Шевченко до Детской улицы;
- на Московском проспекте ограничат движение по правой полосе на перекрестке с улицей Красуцкого и участке от улицы Красуцкого в сторону площади Победы.
Работы будут вестись круглосуточно. Об окончании ремонта и снятии ограничений сообщат дополнительно. Холодной водой все абоненты обеспечены, добавили в Водоканале.