В Петербурге появится полигон для тестирования умных трамваев

В Петербурге построят полигон для испытания трамваев с технологией автопилотирования. Об этом 2 июня стало известно во время отраслевого научно-технического совета, который проводит в Петербурге МАП ГЭТ.



В своем обращении замминистра промышленности и торговли Василий Шпак сообщил, что полигон должен будет обслуживать интеллектуальные системы автомобильного, сельскохозяйственного и рельсового транспорта. Глава «Горэлектротранса» Денис Минкин пояснил, что автомобильный появится в Москве, оставшиеся два — в Петербурге.

Трамвайная площадка, как уже писала «Фонтанка», разместится на Шаврова, где сейчас пункт техосмотра в филиале Пятого парка. «Там пути уже есть, веера, стрелки. И мы будем там имитировать некоторое количество типовых сцен из города», — говорил Минкин в интервью «Фонтанке». По его словам, это ускорит обучение интеллектуальных систем по сравнению с их обычным курсированием по городу.