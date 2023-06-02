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    В Петербурге появится полигон для тестирования умных трамваев

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    10 комментариев

    В Петербурге построят полигон для испытания трамваев с технологией автопилотирования. Об этом 2 июня стало известно во время отраслевого научно-технического совета, который проводит в Петербурге МАП ГЭТ.

    В своем обращении замминистра промышленности и торговли Василий Шпак сообщил, что полигон должен будет обслуживать интеллектуальные системы автомобильного, сельскохозяйственного и рельсового транспорта. Глава «Горэлектротранса» Денис Минкин пояснил, что автомобильный появится в Москве, оставшиеся два — в Петербурге.

    Трамвайная площадка, как уже писала «Фонтанка», разместится на Шаврова, где сейчас пункт техосмотра в филиале Пятого парка. «Там пути уже есть, веера, стрелки. И мы будем там имитировать некоторое количество типовых сцен из города», — говорил Минкин в интервью «Фонтанке». По его словам, это ускорит обучение интеллектуальных систем по сравнению с их обычным курсированием по городу.

    Функционал полигона — проверка вагонов с системой активной помощи водителю, обучение водителей, испытания перспективной техники.

    Сейчас на петербургских трамваях работает система активной помощи водителю. Она, в частности, сигнализирует водителю о препятствии на путях, а если он не реагирует, — сама останавливает вагон. Технологией оснащены 82 вагона, это прописано в ТЗ на все новые закупки. Сама система обучается и «запоминает» все остановки, светофоры, перекрестки. Такие «умные«трамваи прошли более 50 тысяч километров за полгода на 24-м маршруте.

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    Комментарии 10

    Гость02 Июн 2023 в 13:13
    А можно лучше метро?
    +0−0
    Алик-102 Июн 2023 в 13:12
    В умных трамваях будет салон для умных и прицеп для дебилов
    +0−1
    Гость02 Июн 2023 в 13:08
    Трамваи надо не автопилотом оборудовать, а убирать с улиц города и возвращать маршрутки! Тогда может быть транспортная ситуация хоть как то изменится.
    +0−1
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