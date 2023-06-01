Летела чайка и гнал мотоциклист. Выжил на КАД лишь один

Мужчина на мотоцикле BMW не остановился по взмаху жезла инспектора ГИБДД на Приморском проспекте. Уже на КАД мотоциклиста остановила ценой собственной жизни чайка. Об этом 1 июня рассказали в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».
Погоня началась в четверг около четырех часов утра. Черный мотоцикл BWM не отреагировал на жезл инспекторов ДПС ОСБ ГИБДД на Приморском проспекте.
«Летели по Приморскому проспекту — Приморскому шоссе в сторону КАД в среднем 200–250 км/ч. Инспекторы ОГИБДД по Курортному району приготовились встречать мотоциклиста на своей земле. Но он решил удирать по КАД», — говорится в публикации.
На 138-м километре КАД в районе Кронштадта чайка влетела в литровый BWM. После столкновения с бедной птицей мотоциклист потерял управление и упал.
Водителя настигли сотрудники ГИБДД. От медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него составили два административных протокола: статья 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования) и статья 12.25 КоАП РФ (неостановка).
Мотоцикл отправили на спецстоянку, а задержанного водителя 1986 года рождения — в отдел полиции.