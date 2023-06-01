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    Летела чайка и гнал мотоциклист. Выжил на КАД лишь один

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    12 комментариев

    Мужчина на мотоцикле BMW не остановился по взмаху жезла инспектора ГИБДД на Приморском проспекте. Уже на КАД мотоциклиста остановила ценой собственной жизни чайка. Об этом 1 июня рассказали в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

    Погоня началась в четверг около четырех часов утра. Черный мотоцикл BWM не отреагировал на жезл инспекторов ДПС ОСБ ГИБДД на Приморском проспекте.

    «Летели по Приморскому проспекту — Приморскому шоссе в сторону КАД в среднем 200–250 км/ч. Инспекторы ОГИБДД по Курортному району приготовились встречать мотоциклиста на своей земле. Но он решил удирать по КАД», — говорится в публикации.

    На 138-м километре КАД в районе Кронштадта чайка влетела в литровый BWM. После столкновения с бедной птицей мотоциклист потерял управление и упал.

    Водителя настигли сотрудники ГИБДД. От медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него составили два административных протокола: статья 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования) и статья 12.25 КоАП РФ (неостановка).

    Мотоцикл отправили на спецстоянку, а задержанного водителя 1986 года рождения — в отдел полиции.

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    Комментарии 12

    Гость01 Июн 2023 в 20:37
    А ведь чайка, возможно, кого-то спасла, его остановив.
    +0−0
    Михаил Микушин01 Июн 2023 в 20:36
    Блеск! Название статьи японский хайку!
    +2−0
    27483699901 Июн 2023 в 20:33
    Сейчас оклемается и будет гонять без прав и номеров.
    +1−0
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