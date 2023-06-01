Летела чайка и гнал мотоциклист. Выжил на КАД лишь один

Мужчина на мотоцикле BMW не остановился по взмаху жезла инспектора ГИБДД на Приморском проспекте. Уже на КАД мотоциклиста остановила ценой собственной жизни чайка. Об этом 1 июня рассказали в группе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

Погоня началась в четверг около четырех часов утра. Черный мотоцикл BWM не отреагировал на жезл инспекторов ДПС ОСБ ГИБДД на Приморском проспекте.