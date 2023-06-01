    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 9

    5 м/с, зап

    756мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd80.99eur86.5

    На дамбе Петербурга ночью полностью перекроют движение возле Кронштадта

    1278
    обсудить

    Дорожные работы временно остановят движение по дамбе Петербурга ночью 2 июня. Перекрытие связано с реконструкцией развязки и продлится менее часа.

    С 2:00 до окончания работ, ориентировочно на 30–40 минут, будет полностью перекрыто движение по Финской и Невской стороне на 126-м километре скоростной автодороги КЗС, сообщает 1 июня пресс-служба Дирекции КЗС. Внешнее кольцо мобильные экипажи ГИБДД перекроют на подъезде к развязке с Кронштадтским шоссе, внутреннее закроют перед въездом в автодорожный тоннель.

    Работы по реконструкции ведутся на развязке КАД и Кронштадтского шоссе. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДамбаПерекрытия движения
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close