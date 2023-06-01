На дамбе Петербурга ночью полностью перекроют движение возле Кронштадта

Дорожные работы временно остановят движение по дамбе Петербурга ночью 2 июня. Перекрытие связано с реконструкцией развязки и продлится менее часа.



С 2:00 до окончания работ, ориентировочно на 30–40 минут, будет полностью перекрыто движение по Финской и Невской стороне на 126-м километре скоростной автодороги КЗС, сообщает 1 июня пресс-служба Дирекции КЗС. Внешнее кольцо мобильные экипажи ГИБДД перекроют на подъезде к развязке с Кронштадтским шоссе, внутреннее закроют перед въездом в автодорожный тоннель.

Работы по реконструкции ведутся на развязке КАД и Кронштадтского шоссе. Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты.