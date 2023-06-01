Пикап сбил ребенка на детском самокате во дворе на Маршала Блюхера

Двое детей менее чем за час пострадали в ДТП в Красногвардейском районе Петербурга и Выборгском районе Ленобласти. Один попал под машину на самокате, другой — пешком.
В 16:35 31 мая у дома 61 по проспекту Маршала Блюхера 44-летний петербуржец, двигаясь на своем Ford Ranger по дворовой территории, сбил 7-летнего мальчика, гражданина Таджикистана. Ребенок передвигался на детском самокате без сопровождения взрослых. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 июня.
В результате мальчик получил открытый перелом ноги, ушиб головы и ссадину на лице. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель пикапа за 2022–2023 годы за нарушения ПДД не привлекался.
А получасом ранее в поселке Возрождение под колесами автомобиля пострадал второклассник. В 16 часов на 9-м километре дороги «Комсомольское — Приозерск» 44-летний житель Ленобласти, следуя на своей LADA Granta в направлении от Выборга к Каменногорску, сбил 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Ребенок был без сопровождения взрослых.
В результате ДТП мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы на лице. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Водитель автомобиля за последние полтора года привлекался к ответственности за нарушения ПДД дважды: за нарушения правил перевозки детей и не пристегнутый ремень безопасности.