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    Пикап сбил ребенка на детском самокате во дворе на Маршала Блюхера

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    6 комментариев

    Двое детей менее чем за час пострадали в ДТП в Красногвардейском районе Петербурга и Выборгском районе Ленобласти. Один попал под машину на самокате, другой — пешком.

    В 16:35 31 мая у дома 61 по проспекту Маршала Блюхера 44-летний петербуржец, двигаясь на своем Ford Ranger по дворовой территории, сбил 7-летнего мальчика, гражданина Таджикистана. Ребенок передвигался на детском самокате без сопровождения взрослых. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 июня.

    В результате мальчик получил открытый перелом ноги, ушиб головы и ссадину на лице. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель пикапа за 2022–2023 годы за нарушения ПДД не привлекался.

    А получасом ранее в поселке Возрождение под колесами автомобиля пострадал второклассник. В 16 часов на 9-м километре дороги «Комсомольское — Приозерск» 44-летний житель Ленобласти, следуя на своей LADA Granta в направлении от Выборга к Каменногорску, сбил 9-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Ребенок был без сопровождения взрослых.

    В результате ДТП мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы на лице. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Водитель автомобиля за последние полтора года привлекался к ответственности за нарушения ПДД дважды: за нарушения правил перевозки детей и не пристегнутый ремень безопасности.

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    Комментарии 6

    Slava_Rossii201 Июн 2023 в 11:50
    Родителей этих детей надо штрафовать и ставить такие семьи на учёт, как неблагополучные, раз родители не занимаются обучением и воспитанием своих детей.
    +2−1
    инкоrнида01 Июн 2023 в 11:45
    родители таджикистанского ребенка теперь объяснят ему правила поведения на дороге?
    +0−4
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