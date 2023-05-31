«Просто так это не оставлю». Разин заявил, что в США нашёл подтверждение убийства Юрия Шатунова

Продюсер Андрей Разин настаивает, что Юрию Шатунову и создателю группы «Ласковый май» Сергею Кузнецову помогли уйти из жизни. С ним согласны люди со связями, но «не на все сто».
Как сообщил Разин на своей странице в запрещённой в России соцсети 31 мая, в США им были наняты компетентные специалисты с большими связями, которые с вероятностью в 90% подтвердили неслучайность смерти.
«Юра погиб в результате сговора, обмана, а также финансовых махинаций, — делится он результатами изысканий. — Считаю, что был убит алчными негодяями, которые натравили его на меня».
За смертью Шатунова Разин видит «сотрудников спецслужб, которые сейчас занимаются адвокатской деятельностью». Они якобы заманивали певца на дачу разговорами о войне с ним, «которая никому не была нужна». Те же лица видятся Разину за смертью автора хитов «Ласкового мая» Сергея Кузнецова. Он будто бы собирался выступить в суде после того, как, по утверждению продюсера, добровольно передал ему права на все песни.
Разин намерен сорвать со всех маски: «Будем расследовать дальше. Я просто так это всё не оставлю».
О смерти композитора Сергея Кузнецова стало известно 7 ноября 2022 года. Сообщалось, что он скончался дома в Оренбурге. Вероятной причиной называли сердечный приступ.
Легендарный солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер в домодедовской больнице в результате острой сердечной недостаточности в ночь на 23 июня того же года.
Менее чем через месяц Разин заявил, что знает виновных.
Подробнее о его судах с Юрием Шатуновым читайте в материале «Фонтанки».