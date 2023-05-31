«Просто так это не оставлю». Разин заявил, что в США нашёл подтверждение убийства Юрия Шатунова

Продюсер Андрей Разин настаивает, что Юрию Шатунову и создателю группы «Ласковый май» Сергею Кузнецову помогли уйти из жизни. С ним согласны люди со связями, но «не на все сто».



Как сообщил Разин на своей странице в запрещённой в России соцсети 31 мая, в США им были наняты компетентные специалисты с большими связями, которые с вероятностью в 90% подтвердили неслучайность смерти.

«Юра погиб в результате сговора, обмана, а также финансовых махинаций, — делится он результатами изысканий. — Считаю, что был убит алчными негодяями, которые натравили его на меня».