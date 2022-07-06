«Обещаю, как бывший депутат». Разин нашел «виновных» в смерти Шатунова

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что в смерти солиста Юрия Шатунова «виноваты» судья и его адвокаты. Об этом он 6 июля написал в соцсетях.
Судья Ставропольского краевого суда, по мнению Разина, провинилась, когда выносила решение в пользу певца, сумевшего отсудить права на песни. Продюсер уверен, что таким образом Шатунова «обнадежили и ввели в заблуждение», а решение он собирается оспорить.
«Она [судья] умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала Юрию Шатунову. Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни», – пишет Разин.
Адвокаты Шатунова, в свою очередь, по словам Разина, «заставляли его работать эти 17 концертов, чтобы оплачивать их услуги».
Продюсер пообещал судье подать жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей и поставить вопрос о лишении ее статуса Федеральной судьи. «Это я вам обещаю, как бывший Депутат Государственной Думы Ставропольского края трёх созывов и председатель комиссии по назначению судей», – написал он. Также Разин хочет «справедливого наказания» и для адвокатов.
«Я считаю, что и адвокаты, и судья Ставропольского суда должны понести справедливое наказание. А то, что они там говорят о моей экстрадиции, это ещё посмотрим, кто, кого и куда будет экстрадировать. Может, быстрее их экстрадирует в США, чем они смогут добраться до Разина», – добавил продюсер.
Подробнее о карьере Юрия Шатунова и его судах с Разиным читайте в материале «Фонтанки».