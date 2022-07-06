«Обещаю, как бывший депутат». Разин нашел «виновных» в смерти Шатунова

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что в смерти солиста Юрия Шатунова «виноваты» судья и его адвокаты. Об этом он 6 июля написал в соцсетях.



Судья Ставропольского краевого суда, по мнению Разина, провинилась, когда выносила решение в пользу певца, сумевшего отсудить права на песни. Продюсер уверен, что таким образом Шатунова «обнадежили и ввели в заблуждение», а решение он собирается оспорить.

«Она [судья] умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала Юрию Шатунову. Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни», – пишет Разин.

