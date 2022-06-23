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    Скончался солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов: биография, семья, суды и причина смерти

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    1 комментарий

    Накануне стало известно о смерти певца и солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Он скончался на 49-м году жизни. Причиной смерти, по словам врачей, стала острая сердечная недостаточность. У музыканта, сообщили на его официальной странице во «ВКонтакте», в ночь на 23 июня «остановилось сердце».

    Детство и начало карьеры Шатунова

    Юрий Шатунов родился в городе Кумертау Башкирской АССР 6 сентября 1973 года. Родители разошлись, когда Юре было три года. Его мама Вера, чью фамилию он получил, умерла в 1984-м — будущей звезде на тот момент было 11 лет. Скончалась она тоже от острой сердечной недостаточности.

    Ребенок отца не интересовал — Юрий жил у родственников, но постоянно убегал из дома и бродяжничал. Его под опеку взяла глава детского дома поселка Акбулак Валентина Тазенкова. В 1986 году ее назначили директором школы-интернета №2 в Оренбурге: Юра отправился туда за ней.

    В школе-интернате №2 кружком художественный самодеятельности руководил композитор Сергей Кузнецов, который искал исполнителей для своих песен. Он познакомился с Юрой Шатуновым — началась история «Ласкового мая». В группу позвали еще несколько человек: Юра с ребятами с 1986-го по 1988 год выступал в местных домах культуры и на дискотеках. Менеджер группы «Мираж» Андрей Разин случайно услышал песню «Белые розы». Он перевез молодых исполнителей в Москву. Коммерческий успех пришел к «Ласковому маю» в 1988 году — начался первый большой тур.

    Группа распалась в 1991-м. Шатунов в 18 лет уехал в Германию, чтобы выучиться на звукорежиссера. Уже через год он записал сольный альбом, началась его сольная карьера, но прежней популярности уже не было.

    Семья Юрия Шатунова

    С будущей супругой Шатунов познакомился в 2000 году, когда находился на гастролях в Германии. У них родились два ребенка — сын Дэннис и дочь Эстелла. Шатунов жаловался, что дети перестали его узнавать, поэтому ради семьи музыкант делал перерыв в карьере.

    Суды с продюсером Андреем Разиным

    Юра Шатунов несколько лет судился с продюсером Андреем Разиным, запретившим исполнять певцу хиты «Ласкового мая». Он заявил, что имеет все права на выступления Шатунова, и пригрозил судом всем, кто попробует организовать концерты.

    За шесть дней до смерти Шатунов сумел отсудить права на песни группы «Ласковый май».

    «У меня есть полный перечень документов, где я являюсь правообладателем. Все, что пытается сделать против меня Андрей Разин, — судороги предсмертные. Для меня песни «Ласкового мая» — это жизнь», — рассказал недавно Шатунов в программе «ЧП» на НТВ.

    Похороны Юрия Шатунова

    Ожидается, что 48-летнего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, скончавшегося в ночь на 23 июня 2022 года, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Дату похорон пока не называют.

    Смотрите на «Фонтанке» видеофрагменты последних концертов Шатунова и его лучшие песни.

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    Комментарии (1)

    Daster
    Только выиграл суд отсудил у Разина, наверняка , огромную сумму и сразу умер, подозрительно
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