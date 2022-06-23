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    «По старой русской традиции песня на посошок». Видео с последнего концерта Юры Шатунова

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    4 комментария
    Кадр из видео в YouTube с концерта в Сергиевом Посаде
    Кадр из видео в YouTube с концерта в Сергиевом Посаде
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    Певец Юрий Шатунов в июне успел дать несколько концертов в российских городах.

    В мае — июне у музыканта был гастрольный тур по Подмосковью и городам центральной части России, концерты шли каждые два-три дня. Он анонсировал тур в своём YouTube-канале. Последний его концерт прошёл в Подольске 20 июня. Шатунов закончил его так: «По старой русской традиции песня на посошок. "Немного теплее за стеклом, но в злые морозы..."»

    Ещё одно видео — с концерта в Сергиевом Посаде 9 июня. Музыкант много шутит и говорит: «Всё приходящее и уходящее, а музыка вечна».

    Звездный солист «Ласкового мая» умер в ночь на 23 июня в результате обширного инфаркта. Ему было 48 лет. Медики рассказали, как больше часа боролись за его жизнь. Его главными хитами стали песни «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и другие.

    Биография Юрия Шатунова

    Юрий Васильевич Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкортостане, умер 23 июня в Домодедово Московской области. Солистом группы «Ласковый май» был в 1986–1991 годах. Раннее детство (до четырёх лет) провёл у бабушки с дедушкой по материнской линии. В сентябре 1984 года, когда Юре было 11 лет, его мать Вера в связи с обострившейся болезнью перевела сына в школу-интернат № 2 в Кумертау, а через два месяца умерла от сердечной недостаточности. Его взяла на воспитание тётя, но мальчик начал убегать из дома и около года бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области. В ноябре 1985 года директор детского дома посёлка Акбулак Валентина Тазекенова добилась его устройства в своё заведение. После ухода из «Ласкового мая» Шатунов уехал в Германию, где получил образование звукорежиссёра. Записал несколько альбомов, последний — в 2018 году. Юрий Шатунов был женат. Супруга — Светлана Шатунова, юрист. У него осталось двое детей — мальчик и девочка.

    Кадр из видео в YouTube с концерта в Сергиевом Посаде
    Кадр из видео в YouTube с концерта в Сергиевом Посаде

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    Комментарии (4)

    267081996
    проверить бы надо наличие в крови запрещенных препаратов...
    265051226
    Медицина в России....возят туда-сюда, пока не умрет
    hal9000
    У него репертуар для старшеклассников тех годов...))эту романтику сейчас непоймут...)
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