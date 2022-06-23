«По старой русской традиции песня на посошок». Видео с последнего концерта Юры Шатунова

В мае — июне у музыканта был гастрольный тур по Подмосковью и городам центральной части России, концерты шли каждые два-три дня. Он анонсировал тур в своём YouTube-канале. Последний его концерт прошёл в Подольске 20 июня. Шатунов закончил его так: «По старой русской традиции песня на посошок. "Немного теплее за стеклом, но в злые морозы..."»

Биография Юрия Шатунова



Юрий Васильевич Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкортостане, умер 23 июня в Домодедово Московской области. Солистом группы «Ласковый май» был в 1986–1991 годах. Раннее детство (до четырёх лет) провёл у бабушки с дедушкой по материнской линии. В сентябре 1984 года, когда Юре было 11 лет, его мать Вера в связи с обострившейся болезнью перевела сына в школу-интернат № 2 в Кумертау, а через два месяца умерла от сердечной недостаточности. Его взяла на воспитание тётя, но мальчик начал убегать из дома и около года бродяжничал по Башкирии и Оренбургской области. В ноябре 1985 года директор детского дома посёлка Акбулак Валентина Тазекенова добилась его устройства в своё заведение. После ухода из «Ласкового мая» Шатунов уехал в Германию, где получил образование звукорежиссёра. Записал несколько альбомов, последний — в 2018 году. Юрий Шатунов был женат. Супруга — Светлана Шатунова, юрист. У него осталось двое детей — мальчик и девочка.

