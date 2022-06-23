Остановилось сердце. Смерть солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова подтвердили официально

Певец Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня. Об этом говорится в сообщении на верифицированной странице солиста «Ласкового мая» «ВКонтакте».
«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — сказано в посте.
Однако главврач Домодедовской центральной районной больницы Андрей Осипов рассказал, что певца успели доставить к медикам. «К сожалению, пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности», — сказал он.
Накануне стало известно, что певец Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни. Его главными хитами стали песни «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и другие.