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    Умер Юрий Шатунов

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    Остановилось сердце. Смерть солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова подтвердили официально

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    2 комментария

    Певец Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня. Об этом говорится в сообщении на верифицированной странице солиста «Ласкового мая» «ВКонтакте».

    «Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — сказано в посте.

    Однако главврач Домодедовской центральной районной больницы Андрей Осипов рассказал, что певца успели доставить к медикам. «К сожалению, пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности», — сказал он.

    Накануне стало известно, что певец Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни. Его главными хитами стали песни «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и другие.

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    Комментарии (2)

    hal9000
    Рановато уходят с сердечными болезнями..
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