«Как будто реальное проклятие...» Названа возможная причина смерти создателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова

Причиной смерти композитора и одного из создателей популярной в 80-е годы группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова, по предварительным данным, стал сердечный приступ. 58-летний музыкант скончался у себя дома в Оренбурге. Предположительно у него оторвался тромб, сообщает со ссылкой на представителя организации «Уралконцерт» 7 ноября РИА Новости.



По словам собеседника агентства, Кузнецова не стало в понедельник около 18:00 (16:00 мск). В настоящий момент в его доме работают сотрудники скорой помощи и полиции.

