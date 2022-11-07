«Как будто реальное проклятие...» Названа возможная причина смерти создателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова

Причиной смерти композитора и одного из создателей популярной в 80-е годы группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова, по предварительным данным, стал сердечный приступ. 58-летний музыкант скончался у себя дома в Оренбурге. Предположительно у него оторвался тромб, сообщает со ссылкой на представителя организации «Уралконцерт» 7 ноября РИА Новости.
По словам собеседника агентства, Кузнецова не стало в понедельник около 18:00 (16:00 мск). В настоящий момент в его доме работают сотрудники скорой помощи и полиции.
«Фонтанка» писала, что о смерти Сергея Кузнецова стало известно во второй половине дня 7 ноября. Сообщалось, что автор популярных хитов «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» и других умер в результате тяжёлой болезни.
В соцсетях фанаты «Ласкового мая», в конце июня простившиеся также со звёздным солистом коллектива Юрием Шатуновым, выражают слова соболезнования семье Кузнецова. «Боже! Нет! Не верю...», «Господи, как жаль!», «Юрочка за собой забрал своего друга, своего Кузю», «Как будто реальное проклятие...» — пишут они.
Отметим, что ещё 5 ноября Сергей Кузнецов провёл в Оренбурге концерт в память о Юрии Шатунове.