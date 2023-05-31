Двое погибли и 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии

Жуткая авария с участием маршрутки и легкового автомобиля произошла днем 31 мая на федеральной трассе в Кабардино-Балкарской Республике. От «БМВ» осталась искореженная груда металла. Есть жертвы.

Информация об аварии поступила в экстренные службы в 15 часов. На 35-м километре трассы А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус, между городом Тырныауз и селом Бедык, столкнулись пассажирская «ГАЗель», ехавшая по маршруту «Нальчик — Тырныауз», и легковой BMW, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики. На кадрах с места аварии видно, что обе машины получили сильные повреждения.