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    Двое погибли и 12 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Кабардино-Балкарии

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    ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике

    Жуткая авария с участием маршрутки и легкового автомобиля произошла днем 31 мая на федеральной трассе в Кабардино-Балкарской Республике. От «БМВ» осталась искореженная груда металла. Есть жертвы.

    Информация об аварии поступила в экстренные службы в 15 часов. На 35-м километре трассы А-158 Прохладный — Баксан — Эльбрус, между городом Тырныауз и селом Бедык, столкнулись пассажирская «ГАЗель», ехавшая по маршруту «Нальчик — Тырныауз», и легковой BMW, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики. На кадрах с места аварии видно, что обе машины получили сильные повреждения.

    Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике
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    В результате ДТП два человека скончались от полученных травм, еще 12 человек доставили в больницу для осмотра. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа ОМВД России по Эльбрусскому району.

    Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике

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