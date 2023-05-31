«У вас мало времени». За спокойствие Московского районного суда Петербурга «Дима» запросил 250 млн рублей

Московский районный суд получил на электронную почту письмо о заминировании и условиях обеспечения безопасности.

Письмо, подписанное неким Дмитрием, сообщало о заложенной бомбе. А также о том, что автор его ждет «выкуп» в размере 250 млн рублей на свою карту. Он также писал, что у суда «мало времени».



В пресс-службе уточнили, что сотрудников и посетителей эвакуировали. На месте для проверки здания ждут собаку.

