Работы ограничат движение на Московском, Приморском и Гостилицком шоссе

Ремонт дорог и работы на коммуникациях с 1 июня внесут изменения в схему движения транспорта в пяти районах Петербурга: Выборгском, Калининском, Московском, Петродворцовом и Приморском. В том числе новые ограничения ждут Московское и Приморское шоссе, предупреждает 30 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
Выборгский район
С 1 по 4 июня закроют проезд по проспекту Пархоменко от Институтского проспекта до улицы Орбели. С середины мая там ремонтируют дорожное покрытие. Перекрытый участок можно будет объехать по Институтскому проспекту,
До 30 июня ограничат движение по улице Кустодиева у Поэтического бульвара. Там начинаются работы по прокладке инженерных сетей, которые продлятся до 30 сентября.
Калининский район
С 1 по 14 июня для реконструкции инженерных сетей ограничат движение транспорта по Меншиковскому проспекту у Нартовской улицы.
Московский район
В Звездном продолжают ремонтировать Дизельный проезд. С 1 по 10 июня из-за работ ограничат движение по Московскому шоссе у Дизельного проезда.
Петродворцовый район
В Петергофе с 1 по 2 июня ограничат проезд по Гостилицкому шоссе от Пригородной улицы до Ульяновской. Там продолжают прокладывать инженерные сети.
Приморский район
Самое долгое ограничение из списка связано с реконструкцией инженерных сетей. С 1 июня 2023 года по 27 августа 2024 года ограничат проезд по Приморскому шоссе у