Работы ограничат движение на Московском, Приморском и Гостилицком шоссе

Ремонт дорог и работы на коммуникациях с 1 июня внесут изменения в схему движения транспорта в пяти районах Петербурга: Выборгском, Калининском, Московском, Петродворцовом и Приморском. В том числе новые ограничения ждут Московское и Приморское шоссе, предупреждает 30 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



Выборгский район