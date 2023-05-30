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    Работы ограничат движение на Московском, Приморском и Гостилицком шоссе

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    Ремонт дорог и работы на коммуникациях с 1 июня внесут изменения в схему движения транспорта в пяти районах Петербурга: Выборгском, Калининском, Московском, Петродворцовом и Приморском. В том числе новые ограничения ждут Московское и Приморское шоссе, предупреждает 30 мая пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Выборгский район

    С 1 по 4 июня закроют проезд по проспекту Пархоменко от Институтского проспекта до улицы Орбели. С середины мая там ремонтируют дорожное покрытие. Перекрытый участок можно будет объехать по Институтскому проспекту, 2-му Муринскому проспекту, улице Орбели и проспекту Пархоменко. В целом же работы продлятся до 3 июля.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 30 июня ограничат движение по улице Кустодиева у Поэтического бульвара. Там начинаются работы по прокладке инженерных сетей, которые продлятся до 30 сентября.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Калининский район

    С 1 по 14 июня для реконструкции инженерных сетей ограничат движение транспорта по Меншиковскому проспекту у Нартовской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Московский район

    В Звездном продолжают ремонтировать Дизельный проезд. С 1 по 10 июня из-за работ ограничат движение по Московскому шоссе у Дизельного проезда.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Петродворцовый район

    В Петергофе с 1 по 2 июня ограничат проезд по Гостилицкому шоссе от Пригородной улицы до Ульяновской. Там продолжают прокладывать инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Приморский район

    Самое долгое ограничение из списка связано с реконструкцией инженерных сетей. С 1 июня 2023 года по 27 августа 2024 года ограничат проезд по Приморскому шоссе у дома 2, корпус 5, литера А по Лахтинскому проспекту.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движенияОграничения движения транспорта
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