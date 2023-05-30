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    Водителем, усадившим ребенка за руль BMW у «Петроградской», заинтересовалась ГИБДД

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    «Малышка на драйве» в Петроградском районе Петербурга привлекла внимание не только очевидцев, но и полиции. Теперь усадившего ее за руль взрослого ждет административное разбирательство.

    Мониторя интернет, сотрудники полиции выявили видеозапись, где вечером 29 мая на Ординарной улице водитель BMW передал управление автомобилем ребенку, сообщили 30 мая в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Накануне автомобилист заметил за рулем заезжавшего во двор БМВ девочку не старше пяти лет на вид. Она крепко держалась за руль, сидя на коленях у мужчины — вероятно, отца.

    Теперь по этому факту проводят административное разбирательство сотрудники районного отдела ГИБДД. Полиция устанавливает личность водителя BMW.

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