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    На Петроградской стороне за рулем «БМВ» замечен ребенок. Ему мило улыбались

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    «Малышка на драйве» привлекла внимание автомобилиста неподалеку от станции метро «Петроградская» в Петербурге. Она играючи заскочила во двор вечером 29 мая, пишет 47news.

    Фотографиями, которые наверняка оценит дорожная полиция, с изданием поделился читатель. Ребенка не старше пяти лет на месте водителя черного «БМВ» с областными номерами он приметил Ординарной.

    Девочка крепко держалась за руль, сидя на коленях, вероятно, у отца.

    «Поворачивала на скорости пять километров в час, может, чуть меньше. Мужчина мило улыбался. Были ли в салоне еще пассажиры, разглядеть не успел», — рассказал очевидец.

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    Во двор автомобиль заехал, по всей видимости, без происшествий.

    Урок вождения чреват привлечением к административной ответственности. Передача управления транспортом лицу, заведомо не имеющему такого права, влечет штраф в размере 30 тысяч рублей (третья часть статьи 12.7 КоАП). Как показывает практика, может стоить и работы.

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