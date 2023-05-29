На Петроградской стороне за рулем «БМВ» замечен ребенок. Ему мило улыбались

«Малышка на драйве» привлекла внимание автомобилиста неподалеку от станции метро «Петроградская» в Петербурге. Она играючи заскочила во двор вечером 29 мая, пишет 47news.
Фотографиями, которые наверняка оценит дорожная полиция, с изданием поделился читатель. Ребенка не старше пяти лет на месте водителя черного «БМВ» с областными номерами он приметил Ординарной.
Девочка крепко держалась за руль, сидя на коленях, вероятно, у отца.
«Поворачивала на скорости пять километров в час, может, чуть меньше. Мужчина мило улыбался. Были ли в салоне еще пассажиры, разглядеть не успел», — рассказал очевидец.
Во двор автомобиль заехал, по всей видимости, без происшествий.
Урок вождения чреват привлечением к административной ответственности. Передача управления транспортом лицу, заведомо не имеющему такого права, влечет штраф в размере 30 тысяч рублей (третья часть