Маленький петербуржец недолго сидел за рулем грузовика. Водителю это стоило работы

В «Петровиче» прокомментировали инцидент в Петербурге, в ходе которого за рулем брендированного грузовика компании оказался ребенок. Как заявили «Фонтанке» в пресс-службе компании, с водителем уже расторгли договор.



«Мы приносим искренние извинения за недопустимое поведение водителя. После инцидента «Петрович» прекратил сотрудничество с владельцем данного автомобиля», — подчеркнули в пресс-службе.



Там уточнили, что все водители являются ИП, штатных в компании нет, так что единственное, что возможно сделать — расторгнуть с безответственным мужчиной договор. «Фонтанка» ранее опубликовала видео, где за рулем грузовика «Петровича» едет ребенок.

