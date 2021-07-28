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Маленький петербуржец недолго сидел за рулем грузовика. Водителю это стоило работы

«Петрович» расторг контракт с водителем, посадившим ребенка за руль в Петербурге

В «Петровиче» прокомментировали инцидент в Петербурге, в ходе которого за рулем брендированного грузовика компании оказался ребенок. Как заявили «Фонтанке» в пресс-службе компании, с водителем уже расторгли договор.

«Мы приносим искренние извинения за недопустимое поведение водителя. После инцидента «Петрович» прекратил сотрудничество с владельцем данного автомобиля», — подчеркнули в пресс-службе.

Там уточнили, что все водители являются ИП, штатных в компании нет, так что единственное, что возможно сделать — расторгнуть с безответственным мужчиной договор. «Фонтанка» ранее опубликовала видео, где за рулем грузовика «Петровича» едет ребенок.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

266054165
Радует, что адекватных людей в комментариях гораздо больше. Надеюсь, теперь ГИБДД выскажет свое мнение по данному эпизоду.
Antuan Rokanten
Все водители ип... Вот вам и ответ, почему это произошло.
Банин
Аварийную ситуацию создавала именно автор ролика принуждая своего водителя объезжать "Петровича" то слева, то справа, при этом заведомо зная что за рулем ребенок, я бы на месте СК поискал ее бы.
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