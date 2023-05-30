    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 10

    3 м/с, зап

    763мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.06eur85.9

    Москвичи прячут свои машины под землю. Кто заплатит, если дрон упадет на автомобиль

    4 комментария

    Атака беспилотников на Москву заставила жителей столицы задуматься о сохранности имущества. В домовых чатах начали обсуждают подземные паркинги — обломки беспилотников нашли, в том числе, неподалеку от стоянок. Вопрос выплат по каско в случае повреждения машины, или страховки, если вред будет нанесен квартире или другому имуществу нетривиален. О том, что по этому поводу говорят страховые и какова практика в приграничных регионах — карточки «Фонтанки».

    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

    Каско против дронов: кто заплатит за прилет по машине или квартире

    Атака беспилотников на Москву и Подмосковье

    Информация о том, что совершена попытка атаки беспилотников на Москву поступила ранним утром 30 мая. Позднее она была официально подтверждена: мэр столицы Сергей Собянин рассказал о «незначительных повреждениях» нескольких зданий. Данных о пострадавших на тот момент не было. Позднее стало известно, что медицинская помощь потребовалась двоим.

    Градоначальник также сообщал о том, что из нескольких подъездов двух жилых домов были эвакуированы жильцы — в целях безопасности и лишь на то время, пока на месте работают экстренные службы.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также поспешил успокоить жителей региона. Согласно его заявлению, несколько дронов были сбиты на подлете к Москве.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

    Атака беспилотников на Москву: что известно к этому часу

    Как сообщает министерство обороны России, в общей сложности Москву и Подмосковье пытались атаковать 8 БПЛА самолетного типа. Три потеряли управление, когда были подавлены радиоэлектронными средствами и в результате отклонились от намеченных целей.

    К расследованию подключились и следователи СК. «Устанавливаются лица, причастные к преступлению», — рассказали в пресс-службе ведомства.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ДроныБеспилотникиБеспилотники атаковали Москву
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close