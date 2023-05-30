Москвичи прячут свои машины под землю. Кто заплатит, если дрон упадет на автомобиль

Атака беспилотников на Москву заставила жителей столицы задуматься о сохранности имущества. В домовых чатах начали обсуждают подземные паркинги — обломки беспилотников нашли, в том числе, неподалеку от стоянок. Вопрос выплат по каско в случае повреждения машины, или страховки, если вред будет нанесен квартире или другому имуществу нетривиален. О том, что по этому поводу говорят страховые и какова практика в приграничных регионах — карточки «Фонтанки».

Информация о том, что совершена попытка атаки беспилотников на Москву поступила ранним утром 30 мая. Позднее она была официально подтверждена: мэр столицы Сергей Собянин рассказал о «незначительных повреждениях» нескольких зданий. Данных о пострадавших на тот момент не было. Позднее стало известно, что медицинская помощь потребовалась двоим.

Градоначальник также сообщал о том, что из нескольких подъездов двух жилых домов были эвакуированы жильцы — в целях безопасности и лишь на то время, пока на месте работают экстренные службы.



Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также поспешил успокоить жителей региона. Согласно его заявлению, несколько дронов были сбиты на подлете к Москве.



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