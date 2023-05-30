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    Незнакомцы забрали почти 150 тыс. руб. из квартиры студента ИТМО. После их визита было трудно дышать

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    Студент из Петербурга лишился накоплений после того, как в его доме побывали чужаки. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 мая.

    Пострадавший — 20-летний второкурсник из ИТМО, хозяин квартиры на Коломяжском проспекте. По его словам, 29 мая неизвестный похитил 143 тысячи рублей, хранившиеся в стеллаже в одной из комнат.

    Полицейские пообщались с 18-летним соседом — они живут вместе. Парень рассказал, что в 12 часов возвращался домой и встретил на лестничной площадке незнакомца. Тот заметил его и направился к черной лестнице. Молодой человек подошел к двери квартиры и увидел, что она открыта. Когда вошел в коридор, — встретил другого чужака, который применил физическую силу, распылил перцовый баллончик и скрылся.

    Камеры на входе в парадную и в лифте запечатлели двух мужчин 25–30 лет на вид. Один из них был в олимпийке с надписью «Россия» и с медицинской маской на лице. Возбуждено уголовное дело по второй части 161 статьи УК РФ («Грабеж»).

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