Незнакомцы забрали почти 150 тыс. руб. из квартиры студента ИТМО. После их визита было трудно дышать

Студент из Петербурга лишился накоплений после того, как в его доме побывали чужаки. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 мая.



Пострадавший — 20-летний второкурсник из ИТМО, хозяин квартиры на Коломяжском проспекте. По его словам, 29 мая неизвестный похитил 143 тысячи рублей, хранившиеся в стеллаже в одной из комнат.



Полицейские пообщались с 18-летним соседом — они живут вместе. Парень рассказал, что в 12 часов возвращался домой и встретил на лестничной площадке незнакомца. Тот заметил его и направился к черной лестнице. Молодой человек подошел к двери квартиры и увидел, что она открыта. Когда вошел в коридор, — встретил другого чужака, который применил физическую силу, распылил перцовый баллончик и скрылся.

