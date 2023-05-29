Глава петербургской ФНС предложил предприятиям платить налоги по кадастровой стоимости. Его не поддержали в правительстве

Глава петербургской налоговой службы Александр Гнедых предложил изменить налогооблажение российских предприятий. Законопроект о переходе с балансовой на кадастровую стоимость при исчислении налога на недвижимость не поддержали депутаты и правительство.



Предложение Гнедых отправил губернатору Петербурга Александру Беглову ещё в феврале. В документе, который есть в распоряжении «Фонтанки», глава ФНС Петербурга пишет, что с 2014 года у регионов есть полномочия менять форму налогообложения. В связи с этим чиновник предлагает петербургским властям инициировать федеральный законопроект для «наращивания налогового потенциала». Применять кадастровую стоимость при подсчете налогов он предложил ко всему имуществу, учтенному в едином реестре недвижимости и принадлежащему организациям за исключением автомобильных и железных дорог, линий связи, газопроводов и других линейных объектов, а также недвижимости, находящейся под управлением. Ежегодно, пишет он, это будет приносить в казну Петербурга 52 млрд рублей (сейчас в законе о бюджете сборы в целом по налогу на имущество организаций оцениваются в 48 млрд рублей).