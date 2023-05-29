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    Глава петербургской ФНС предложил предприятиям платить налоги по кадастровой стоимости. Его не поддержали в правительстве

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    Глава петербургской налоговой службы Александр Гнедых предложил изменить налогооблажение российских предприятий. Законопроект о переходе с балансовой на кадастровую стоимость при исчислении налога на недвижимость не поддержали депутаты и правительство.

    Предложение Гнедых отправил губернатору Петербурга Александру Беглову ещё в феврале. В документе, который есть в распоряжении «Фонтанки», глава ФНС Петербурга пишет, что с 2014 года у регионов есть полномочия менять форму налогообложения. В связи с этим чиновник предлагает петербургским властям инициировать федеральный законопроект для «наращивания налогового потенциала». Применять кадастровую стоимость при подсчете налогов он предложил ко всему имуществу, учтенному в едином реестре недвижимости и принадлежащему организациям за исключением автомобильных и железных дорог, линий связи, газопроводов и других линейных объектов, а также недвижимости, находящейся под управлением. Ежегодно, пишет он, это будет приносить в казну Петербурга 52 млрд рублей (сейчас в законе о бюджете сборы в целом по налогу на имущество организаций оцениваются в 48 млрд рублей).

    Инициативу не оценили в ассоциации промышленных предприятий города. Например, в отзыве на предложение налоговиков АО «Штурманские приборы» сообщили, что для их предприятия такое изменение в законодательстве увеличит в 10 раз налог на имущество. Аналогичные подсчёты предоставили судостроительная фирма «Алмаз», Канонерский судоремонтный завод и другие члены ассоциации. Они обратились к депутатам с призывом притормозить инициативу.

    Как рассказал «Фонтанке» 29 мая депутат Государственной думы Михаил Романов, он получил ответ от заместителя председателя правительства-министра промышленности Дениса Мантурова. Тот в ответ на просьбу ассоциации и депутата заявил, что изменений в законе в ближайшее время не планируется — «в связи со сложившейся экономической ситуацией в России».

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