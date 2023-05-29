Из каждого утюга. Реклама о контрактной армии приходит к вам домой

В Смольном составили медиаплан того, как рассказывать петербуржцам о возможностях заключить контракт с армией. Пик агитации ожидается в августе.



Сотни городских билбордов в ближайшие месяцы разместят информацию о том, как здорово служить по контракту в российской армии и что это настоящая мужская работа. Согласно медиаплану городской администрации, в июне и июле в Петербурге на 553 тумбах, экранах и дисплеях можно будет увидеть информацию об этом. Ещё 200 площадок заполнят рекламой контрактной службы в августе. Затем вплоть до декабря напоминание о контракте будет на 553 билбордах. Для сравнения — в апреле и в мае реклама висела на 254 и 359 площадках. За один выход из дома на небольшую прогулку по району петербуржцы как минимум один раз видели напоминание о спецоперации. И ещё одна цифра для понимания масштаба: в 2017 году город разыграл порядка 9 тысяч рекламных площадей между рекламными операторами с правом аренды на 10 лет.



Если выход из дома будет сопровождаться ещё поездкой на общественном транспорте, то и там горожанина настигнет это напоминание. 1500 стикеров с рекламой контрактной службы, согласно плану, должны висеть в вагонах метро. На каждой станции в рамках аудиорекламы должны сообщать о наборе. В трамваях и троллейбусах для рекламы армии задействуют 1800 экранов. В автобусах — 2870 медиапанелей. И даже если человек решит уехать из Петербурга, то всё равно напоследок ему придётся вспомнить о «мужской работе»: 10 плакатов повесят на 5 железнодорожных вокзалах, по одному — на 4 автовокзалах. Ещё 20 плакатов разместят в аэропорту Пулково.



О контракте напомнят во всех взрослых поликлиниках — там и в других учреждениях здравоохранения будут висеть 168 плакатов. В каждом из 111 муниципальных образований должны лежать листовки о прелестях службы в армии. На каждом четвертом жилом доме будет висеть плакат о контрактной службе (их отпечатают 5000 штук для этого). Читатели «Фонтанки» уже заметили такую рекламу у себя в парадных и во дворах.



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Контракты на рекламу на городских билбордах, тумбах и лайтпостерах, в том числе цифровых экранах, Городской центр рекламы и праздничного оформления заключил в начале мая.



Общая сумма закупки — 172,2 млн рублей. Победителями стали городские операторы наружной рекламы.

Кроме того, комитет по печати объявил конкурс на 6 млн рублей на информационную кампанию в Интернете «о социальных гарантиях и льготах, предоставляемых военнослужащим по контракту». Речь о 30 млн показов в «Яндекс Директ» и 25 млн — в VK. Показывать рекламу будут с 1 июля по 30 ноября в Санкт-Петербурге мужчинам старше 18 лет .



Также интернет-рекламу увидят пользователи городской сети Wi-Fi в трех районах Санкт- Петербурга: Центральном, Петроградском и Василеостровском.

Чтобы о том, как здорово служить, не забыли ещё и журналисты, медиапланом предусмотрено ежемесячно 20 рассылок в два десятка городских СМИ. Кроме того, дважды в месяц будут проводить тематические мероприятия для прессы. Принадлежащие городу медиа будут выпускать порядка 500 информационных материалов в месяц. Также городские власти должны организовать ежемесячно комментарии в СМИ 30 экспертов: представителей ЗВО, ветеранов боевых действий и военной службы, лидеров общественного мнения.



Напоминать о контрактной армии и полагающихся льготах будут и на городских мероприятиях. Например, на прошедшем концерте «Классика на Дворцовой» в честь Дня города должны были раздать три тысячи листовок, а на Фестивале мороженого — двадцать тысяч. Очевидцы рассказали «Фонтанке», что и правда на Дворцовой в эти выходные видели волонтёров, которые когда-то помогали развозить лекарства в ковид. Теперь они распространяли листовки с изображением военных. Примечательно, что на концерт были приглашены и те, кто уже прошел через военную службу: среди зрителей были безногие молодые мужчины на костылях.



Почти на всех спортивных городских мероприятиях (хоккей, атлетические забеги, фестиваль единоборств, футбол) теперь будут устанавливать мобильные информационные пункты, на которых сразу можно будет и записаться в армию. Также развернут агитационные палатки в День России и в День молодёжи. И самое главное — ещё и в Новый год. Раздавать листовки и агитировать идти на спецоперацию будут на сотне районных мероприятий: реконструкторском фестивале в Калининском районе, фестивале КВН в Колпино, отчёте танцевальной студии в Ломоносове… 150 листовок раздадут в центре города на празднике «Молодёжь — надежда России». 400 — на концерте в Кировском районе, посвященном Дню матери. В другие дни волонтёры будут раздавать листовки у центральных станций метро.



О том, что в Петербурге стартует масштабная кампания по продвижению службы по контракту, в начале мая сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский на встрече с бизнесом. «Мы по городу будем кратно увеличивать присутствие молодого человека в зеленом шлеме», — заявил он. В полном объеме кампания должна заработать к 1 июня . До этого, как писала «Фонтанка», на внутренних совещаниях чиновники заявляли, что перед Петербургом поставлена цель отправить в зону специальной военной операции в полтора раза больше контрактников, чем было призвано по мобилизации.

