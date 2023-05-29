«Я себя готов увидеть на YouTube». За петербургского полицейского на Audi заступились братва и папа

Петербургские полицейские пустились в погоню за скоростным Audi. Когда автомобиль был остановлен, они с удивлением обнаружили за рулем коллегу. Ещё большее изумление последовало после того, как сотрудника приехала вызволять братва с отцом.



Ранним утром 28 мая в Выборгском районе инспекторы ДПС заприметили лихой Audi. Автомобиль попытались остановить, но водитель только прибавил скорость и полетел на красный через перекрестки в Приморский район. Затормозили Audi на пересечении Долгоозерной улицы и проспекта Королева в 4.20.