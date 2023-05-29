«Я себя готов увидеть на YouTube». За петербургского полицейского на Audi заступились братва и папа

Петербургские полицейские пустились в погоню за скоростным Audi. Когда автомобиль был остановлен, они с удивлением обнаружили за рулем коллегу. Ещё большее изумление последовало после того, как сотрудника приехала вызволять братва с отцом.
Ранним утром 28 мая в Выборгском районе инспекторы ДПС заприметили лихой Audi. Автомобиль попытались остановить, но водитель только прибавил скорость и полетел на красный через перекрестки в Приморский район. Затормозили Audi на пересечении Долгоозерной улицы и проспекта Королева в 4.20.
Как пишет «Дорожный инспектор», Audi управлял оперативник отдела контроля за оборотом наркотиков. На подмогу ему приехали отец и агрессивно настроенный приятель с борсеткой через плечо. Друг не стеснялся оперативной съемки и кидался в камеру такими определениями, как «крыса» и «петушара». «Я себя готов увидеть на YouTube», — повторял он. Разговор с защитником водителя закончили, положив его лицом в асфальт. Позже в отделе его наградили административной статьей за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. За плечами у агрессора также служба в органах, а ещё две судимости за незаконный оборот оружия и подделку документов.
Что же касается 28-летнего водителя Audi, то он предсказуемо отказался от медосвидетельствования. В отношении него составлены протоколы за пьяную езду, проезд на красный, невыполнение требования об остановке и за нарушение правил ношения оружия.