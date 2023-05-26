«Ясное дело, что все это выглядит смешно». Показываем, что обсуждали на российском ТВ

На этой неделе внимание телевизионных экспертов на федеральных каналах было в основном сосредоточено на ситуации под Белгородом. Ведущие и эксперты были возмущены нападением украинской диверсионно-разведывательной группы на Грайворонский район и гадали, что будет, «если попрут на Россию»?
Почему, по мнению Владимира Соловьева, не нужно «из-за каждых 100 человек, которые вошли, устраивать истерику», а «байка о русских партизанах», как заявляют гости программы, и вовсе просто «смехотворна», смотрите в традиционном пятничном обзоре «Коробка передач».