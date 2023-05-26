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    На радость дачникам на Киевском шоссе раньше срока снимут реверс под Лугой

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Движение на ремонтируемом участке Киевского шоссе в Лужском районе Ленобласти станет свободнее в конце мая. Реверс, который действовал еще с прошлого года, уберут раньше срока.

    С 29 мая изменится схема движения на 162-м километре федеральной трассы Р-23 «Петербург — Псков», на мосту через ручей Городецкий. В связи с тем, что подрядчик опережает график, там планируют снять реверсивное движение, которое действует на участке с декабря 2022 года, сообщает 26 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Скорость при этом будет ограничена до 40 км/ч.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На 162-м километре трассы идет капитальный ремонт, в ходе которого участок расширят с двух до четырех полос. Ввести обновленный участок в эксплуатацию планируют до конца августа 2024 года.

    Сейчас капитальный ремонт с расширением дороги ведется также на участках с 80-го по 111-й километр и со 157-го до 178-го километр Киевского шоссе. Кроме того, на 149-м километре трассы, на объездной Луги, введено реверсивное движение из-за ремонта швов на путепроводе.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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