На радость дачникам на Киевском шоссе раньше срока снимут реверс под Лугой

Движение на ремонтируемом участке Киевского шоссе в Лужском районе Ленобласти станет свободнее в конце мая. Реверс, который действовал еще с прошлого года, уберут раньше срока.

С 29 мая изменится схема движения на 162-м километре федеральной трассы Р-23 «Петербург — Псков», на мосту через ручей Городецкий. В связи с тем, что подрядчик опережает график, там планируют снять реверсивное движение, которое действует на участке с декабря 2022 года, сообщает 26 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Скорость при этом будет ограничена до 40 км/ч.