Киевское шоссе до начала лета станет реверсивным на лужской объездной

Дорожные работы почти на месяц ограничат движение по федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленинградской области. Там будут восстанавливать деформационные швы и пришовные зоны на путепроводе.

С 16 мая по 9 июня на 149-м километре автодороги Р-23 Петербург — Псков, на путепроводе через железную дорогу Великий Новгород — Луга в составе объездной города Луги, введено реверсивное движение со светофорным регулированием, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Скорость движения на участке при этом снизят до 40 км/ч.