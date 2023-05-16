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    Киевское шоссе до начала лета станет реверсивным на лужской объездной

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Дорожные работы почти на месяц ограничат движение по федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленинградской области. Там будут восстанавливать деформационные швы и пришовные зоны на путепроводе.

    С 16 мая по 9 июня на 149-м километре автодороги Р-23 Петербург — Псков, на путепроводе через железную дорогу Великий Новгород — Луга в составе объездной города Луги, введено реверсивное движение со светофорным регулированием, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Скорость движения на участке при этом снизят до 40 км/ч.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Всего на путепроводе две полосы движения — по одной в каждую сторону. Работы там будут идти в два этапа: сначала отремонтируют швы на одной половине проезжей части, затем на второй. Генеральным подрядчиком выступает ООО «ЕвроТрансСтрой».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Ленинградская областьРемонт дорогОграничения движения транспорта
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