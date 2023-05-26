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    Спецоперация на Украине

    В МИД выказались о применении ядерного оружия: новости СВО за 26 мая

    Главные события последних суток

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    Накануне Министры обороны России и Республики Беларусь подписали документы о содержании российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории
    Накануне Министры обороны России и Республики Беларусь подписали документы о содержании российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территорииФото: Олег Фёдоров / CHITA.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 26 мая 2023 года.

    Компания Michelin ушла из России

    Французская компания Michelin, один из крупнейших производителей шин в мире, продала российский бизнес местному дистрибьютору «Пауэр Интернэшнл-шины». Решение о том, что компания уйдет из России было принято ранее. Michelin отмечает, что большая часть расходов в связи с уходом из России была учтена в 2022 году.

    Контактные линзы будут завозить по параллельному импорту

    Минпромторг России сообщил, что в течение двух недель внесёт в перечень параллельного импорта контактные линзы таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson. Такие меры потребовались после того, как на прошлой неделе США ввели новые ограничения на ввоз товаров в Россию: в обновленный список попали в том числе и контактные линзы. Вскоре компания Johnson & Johnson, которая выпускает линзы популярного бренда Acuvue, предупредила партнеров о приостановке импорта в Россию.

    Ранее в Минпромторге говорили, что дефицита линз не будет, однако в некоторых регионах его успели заметить. Так, жители Екатеринбурга сообщали, что в оптиках стало сложно найти контактные линзы, а на имеющиеся цены выросли на треть.

    МИД заявил, что Россия не планирует применять ядерное оружие

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не имеет планов по применению ядерного оружия в связи с ситуацией вокруг Украины и не вносила изменения в доктринальные подходы по этому вопросу. Накануне стало известно, что Министры обороны России и Республики Беларусь Сергей Шойгу и Виктор Хренин в Минске подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

    Старые карты не признают экстремистскими

    Старые географические карты не будут признаваться экстремистскими материалами и не подпадут под действие соответствующего законодательства, заявил председатель комитета Госдумы РФ по безопасности Василий Пискарев.

    Ранее Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность РФ.

    В Краснодаре на жилой дом упали беспилотники

    В начале пятого часа утра в Краснодаре произошел взрыв в районе улицы Морская. Мэр города Евгений Наумов утром сообщил, что повреждения получили офисное здание и жилой дом. Как позже сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, причиной происшествия стало падение двух беспилотников.

    — Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное — обошлось без жертв, — написал губернатор.

    Момент падения беспилотника засняли на видео

    Топор Live / T.me

    Были повреждены здание с телекоммуникационной вышкой одного из сотовых операторов и соседние дома. Ударной волной выбило окна в многоквартирном доме и двухэтажке, а в частном доме и гараже разрушились крыши. Как минимум пострадала также одна иномарка во дворе.

    Портал 93.RU ведет онлайн-трансляцию с места событий.

    Накануне Министры обороны России и Республики Беларусь подписали документы о содержании российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории
    Накануне Министры обороны России и Республики Беларусь подписали документы о содержании российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территорииФото: Олег Фёдоров / CHITA.RU

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