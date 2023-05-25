Мультфильмы Миядзаки распродадут напоследок по рублю. Но это еще не конец

Компания-дистрибьютор на территории России фильмов студии Хаяо Миядзаки Ghibli не смогла продлить права. Об этом сообщило ТАСС 25 мая со ссылкой на свои источники. Из этой информации следовало, что российские онлайн-кинотеатры не смогут показывать мультфильмы «японского Диснея» своим российским пользователям с 1 июня.



Некоторые подошли к ситуации креативно. Так, в пресс-службе «Кинопоиска» «Фонтанке» сообщили, что сейчас их подписчики могут приобрести ленты Миядзаки по специальной цене — 1 рубль. «Они сохранятся в разделе «Покупки» и будут доступны для просмотра после 31 мая», — подчеркнули в онлайн-кинотеатре.

