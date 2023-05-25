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    Мультфильмы Миядзаки распродадут напоследок по рублю. Но это еще не конец

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    Компания-дистрибьютор на территории России фильмов студии Хаяо Миядзаки Ghibli не смогла продлить права. Об этом сообщило ТАСС 25 мая со ссылкой на свои источники. Из этой информации следовало, что российские онлайн-кинотеатры не смогут показывать мультфильмы «японского Диснея» своим российским пользователям с 1 июня.

    Некоторые подошли к ситуации креативно. Так, в пресс-службе «Кинопоиска» «Фонтанке» сообщили, что сейчас их подписчики могут приобрести ленты Миядзаки по специальной цене — 1 рубль. «Они сохранятся в разделе «Покупки» и будут доступны для просмотра после 31 мая», — подчеркнули в онлайн-кинотеатре.

    Однако «Бюллетеню прокатчика» удалось установить, что фильмы Миядзаки к показу в России никто не запрещал: права на них просто купила на Каннском фестивале другая компания.

    «Мы стали эксклюзивным обладателем всех прав на 22 анимационных фильма студии GHIBLI режиссера Хаяо Миядзаки, — цитирует телеграм-канал «БК» директора кинокомпании Russian World Vision Константина Елкина. — На эту золотую библиотеку теперь будут открыты SVOD права, и мы будем работать над планом перевыпусков шедевров, в нее входящих».

    Хаяо Миядзаки — классик японской анимации, снявший такие мультфильмы, как «Мой сосед Тоторо», «Унесённые призраками», «Ходячий замок», «Рыбка Поньо на утёсе» и многие другие.

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    Комментарии 1

    Гость25 Мая 2023 в 21:56
    Торренты рулят. :)
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