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    Под Волгоградом полицейского уволили за видео со школьником, который чуть не перерезал горло однокласснице

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    6 комментариев

    В Волгоградской области участкового уполномоченного полиции уволили за видеоролик со школьником, который чуть не перерезал горло однокласснице на последнем звонке. Сотрудник правоохранительных органов потерял должность после публикации в соцсетях записи опроса ученика. Об этом 25 мая сообщает издание V1.RU.

    На линейке в честь последнего звонка во вторник, 23 мая, в поселке Иловля Волгоградской области одиннадцатиклассник приставил нож к шее одноклассницы и нанес удар. Видео нападения опубликовало издание V1. Госпитализация пострадавшей не потребовалась, но медицинскую помощь девушке всё же оказали.


    В день инцидента в социальных сетях появилось видео опроса. На нем выпускник сидит на стуле, держит руки за спиной и объясняет свой поступок. На видео слышно, что вопросы выпускнику задает некий мужчина. «В начале виден фрагмент его руки в одежде серо-синего цвета, чрезвычайно похожего на цвета формы полиции», — говорится в публикации издания.

    Источник в экстренных службах сообщил V1.RU об увольнении участкового уполномоченного полиции, причастного к распространению видео.

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    Комментарии 6

    Гость25 Мая 2023 в 16:30
    верно
    +0−3
    Гость25 Мая 2023 в 16:14
    А
    +0−3
    Гость25 Мая 2023 в 16:10
    Почему уволили ?
    +3−0
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