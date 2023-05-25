Под Волгоградом полицейского уволили за видео со школьником, который чуть не перерезал горло однокласснице

В Волгоградской области участкового уполномоченного полиции уволили за видеоролик со школьником, который чуть не перерезал горло однокласснице на последнем звонке. Сотрудник правоохранительных органов потерял должность после публикации в соцсетях записи опроса ученика. Об этом 25 мая сообщает издание V1.RU.
На линейке в честь последнего звонка во вторник, 23 мая, в поселке Иловля Волгоградской области одиннадцатиклассник приставил нож к шее одноклассницы и нанес удар. Видео нападения опубликовало издание V1. Госпитализация пострадавшей не потребовалась, но медицинскую помощь девушке всё же оказали.
В день инцидента в социальных сетях появилось видео опроса. На нем выпускник сидит на стуле, держит руки за спиной и объясняет свой поступок. На видео слышно, что вопросы выпускнику задает некий мужчина. «В начале виден фрагмент его руки в одежде серо-синего цвета, чрезвычайно похожего на цвета формы полиции», — говорится в публикации издания.
Источник в экстренных службах сообщил V1.RU об увольнении участкового уполномоченного полиции, причастного к распространению видео.