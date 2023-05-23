Приставил нож к шее. Под Волгоградом выпускник напал на одноклассницу во время последнего звонка

Одиннадцатиклассник ударил одноклассницу ножом на линейке в честь последнего звонка в Волгоградской области. Об этом 23 мая со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости. По предварительным данным, это случилось в поселке Иловля.

Как пишет местное издание V1.ru со ссылкой на экстренные службы, в школу молодой человек принес с собой перочинный нож.

Издание опубликовало видео нападения на школьницу, которое случайно сняли во время последнего звонка. Как видно и слышно на видеозаписи, выпускники стоят с лентами на сцене, у тумбы директор произносит какую-то речь. Через некоторое время со сцены разносится крик — на одну из девушек набросился одноклассник.