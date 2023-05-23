    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, южн

    765мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.94eur86.5

    Приставил нож к шее. Под Волгоградом выпускник напал на одноклассницу во время последнего звонка

    17701
    26 комментариев

    Одиннадцатиклассник ударил одноклассницу ножом на линейке в честь последнего звонка в Волгоградской области. Об этом 23 мая со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости. По предварительным данным, это случилось в поселке Иловля.

    Как пишет местное издание V1.ru со ссылкой на экстренные службы, в школу молодой человек принес с собой перочинный нож.

    Издание опубликовало видео нападения на школьницу, которое случайно сняли во время последнего звонка. Как видно и слышно на видеозаписи, выпускники стоят с лентами на сцене, у тумбы директор произносит какую-то речь. Через некоторое время со сцены разносится крик — на одну из девушек набросился одноклассник.

    Судя по кадрам, молодой человек приставил нож к шее одноклассницы. На помощь закричавшей девочке тут же подоспели другие парни. По данным издания, выпускнице не потребовалась госпитализация, но медицинскую помощь ей все же оказали.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Волгоградская областьПоследний звонок
    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ25
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close