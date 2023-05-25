Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу

Россияне смогут летать транзитными рейсами через Тбилиси в Европу. Об этом 25 мая рассказал основатель авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили. Рейсы анонсированы в Париж, Милан, Вену, Ларнаку и Салоники.



«Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах», — заявил RTVI Тамаз Гаиашвили. Он подчеркнул, что через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем через другие города.

Как убедился корреспондент «Фонтанки», некоторые рейсы доступны намного раньше объявленной даты. Так, за 48 тысяч рублей можно улететь в Вену 28 мая. Ближайший транзитный рейс в Париж — 26 мая, стоимость билета — порядка 60 тысяч рублей. Помимо этого, открыта продажа билетов в Нидерланды, Армению и Израиль.