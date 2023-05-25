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    Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу

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    Россияне смогут летать транзитными рейсами через Тбилиси в Европу. Об этом 25 мая рассказал основатель авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили. Рейсы анонсированы в Париж, Милан, Вену, Ларнаку и Салоники.

    «Начнем с 15 июня. Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах», — заявил RTVI Тамаз Гаиашвили. Он подчеркнул, что через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем через другие города.

    Как убедился корреспондент «Фонтанки», некоторые рейсы доступны намного раньше объявленной даты. Так, за 48 тысяч рублей можно улететь в Вену 28 мая. Ближайший транзитный рейс в Париж — 26 мая, стоимость билета — порядка 60 тысяч рублей. Помимо этого, открыта продажа билетов в Нидерланды, Армению и Израиль.

    Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию был введен президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году из-за «антироссийских протестов». Его сняли 15 мая 2023 года. В тот же день было объявлено об отмене визового режима для граждан Грузии. В тот же день в Тбилиси возникли протесты, а президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways из-за возобновления полетов в Москву. При этом, по словам основателя Georgian Airways, правительство Грузии «очень тепло» приняло решение возобновить полеты в Москву.

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